Apple Studio Display, il monitor dei sogni per il nuovo Mac Studio

Apple ha svelato Studio Display, un monitor professionale da 27″ e risoluzione 5K da abbinare al Mac Pro, l’ultima iterazione desktop della mela

Con grande sorpresa di tutti, Apple ha appena svelato i nuovi Studio Display, monitor professionali che costano solo 1799€; certo, è una cifra elevata, ma molto più economica di quella richiesta per il modello Pro Display XDR del 2019.

Questo prodotto si abbina alla grande con il nuovo Mac Studio, ma anche con gli altri PC della mela. Si può dire che non ha rivali: pannello con risoluzione 5K Retina, dimensione da 27″, audio top e videocamera unica. E non dimentichiamo il design iconico.

Studio Display: bello è dir poco

Studio Display ha un design all-screen con cornici ridotte in alluminio e bordi sottilissimi. C’è uno stand che permette di inclinare il prodotto fino a 30 gradi ed è regolabile in altezza, inclinazione e volendo, si può anche appendere al muro mediante l’attacco VESA.

Il pannello ha 14,7 milioni di pixel, 600 nit di luminosità, gamma cromatica P3 e supporto per un miliardo di colori. Non manca la tecnologia True Tone che regola in automatico la temperatura colore dello schermo in base alla luce dell’ambiente circostante per creare così un’esprienza unica. C’è un rivestimento antiriflesso all’avanguardia e arriva con un innovativo vetro con nanotexture opzionale.

Troviamo un chipset A13 Bionic sotto la scocca e una camera da 12 Megapixel ultra-wide con inquadratura automatica Center Stage. Presneti tre microfoni professionali che riducono il rumore di fondo così da avere chiamate e registrazioni nitidissime. Gli speaker supportano il Dolby Atmos.

Troviamo poi tre porte USB C per i trasferimenti fino a 10 Gb/s. La porta Thunderbolt connette il Mac al monitor Studio Display e alle altre periferiche collegate mediante un unico cavo, che volendo, fornisce anche 96W di alimentazione a un notebook. Si possono unire altri tre monitor così da creare una postazione di editing da cinema.

Altresì, è acquistabile anche la Magic Keyboard con Touch ID, Magic Trackpad e Magic Mouse, in vendita separatamente, con una tinta bicolor: argento e nero. Veniamo ai prezzi: