Disney+ abbonamento con pubblicità, ecco quando in Italia

Disney+ è pronto a pubblicare il suo servizio d’abbonamento con pubblicità a prezzo scontato: ma quando arriverà in Italia?

Disney+, il servizio di streaming dell’omonima azienda, ha deciso di mettere in lista un nuovo tipo di abbonamento a prezzo scontato, ma con delle pubblicità all’interno. Mentre quindi l’annuncio ha subito destato scalpore, contro un mondo che continua ad alzare i prezzi dei servizi streaming, tutti si domandano quando arriverà in Italia il servizio.

Stando alle parole dette da Kareem Daniel, Chairman di Disney Media and Entertainment Distribution, il piano d’abbonamento per quest’anno sarà disponibile solo in America, ma nel 2023 l’offerta verrà aperta agli altri paesi.

Disney+ arriverà con abbonamento scontato e pubblicità nel 2023

Essendo l’Italia uno dei paesi che ha ricevuto Disney+ nel secondo step di pubblicazione, con tutta probabilità verrà seguito lo stesso iter: nel lancio ufficiale, Disney+ arrivò in America, Canada e Paesi Bassi il 12 novembre 2019, per poi arrivare in Italia soltanto a marzo.

Facendo due calcoli, se questo piano verrà lanciato quest’anno in America, probabilmente a marzo dell’anno prossimo potremo usufruirne anche noi in Italia. Rimane il dubbio invece su quanto verrà scontato, visto e considerato che non sono noti ancora i prezzi.

Kareem Daniel, Chairman di Disney Media and Entertainment Distribution, ha spiegato nell’annuncio:

Espandere l’accesso a Disney+ verso un pubblico più ampio ad un prezzo più basso è una vittoria per tutti – iscritti, aziende che vogliono fare pubblicità e chiunque lavori a film e serie tv. Più utenti potranno accedere ai nostri fantastici contenuti. Le aziende potranno raggiungere un maggior numero di utenza, e i nostri sceneggiatori potranno raccontare le loro storie a più fan e più famiglie.

Con questo metodo Disney+ punta al suo obiettivo di raggiungere entro il 2024 tra i 230 e i 260 milioni di abbonati, cosa molto più fattibile se ci sarà un abbonamento scontato. Ricordiamo che ad ora, Disney+ costa 8,99 euro al mese, con uno sconto superiore al 15% nel caso di abbonamento annuale, che andrebbe a costare 89,90 euro l’anno. Per abbonarvi, vi basta cliccare su questo link.