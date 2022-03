Festa della Donna, Giga illimitati con TIM: ecco come richiederli

TIM omaggia le donne con tre giorni di Giga illimitati riservati ai clienti che fruiscono del pacchetto TIM Party.

In occasione della Festa della Donna, TIM ha lanciato una nuova promozione gratuita rivolta ai suoi clienti ricaricabili privati di rete mobile. Nello specifico a coloro che hanno già un’offerta dati attiva al programma di fidelizzazione Tim Party.

Giga illimitati con TIM Party

L’iniziativa di TIM è valida per i suoi clienti ricaricabili con offerta dati a pagamento e a tempo indeterminato attiva, ed estende gratuitamente il volume dei Giga previsti dall‘offerta dati attiva fino a Giga Illimitati, da utilizzare fino alla mezzanotte del terzo giorno successivo all’attivazione, che non avviene in automatico. Tocca infatti all’utente farlo attraverso il sito Tim Party, o tramite l’app My TIM.

L’iniziativa, inoltre, prevede l’estensione gratuita dei Giga di traffico UE previsti dall’offerta dati attiva, con ulteriori 6 Giga aggiuntivi. L’avvenuta attivazione dell’offerta può essere verificata nella sezione MyTIM Mobile del sito TIM, sull’APP MyTIM Mobile o chiamando il numero gratuito 409161.

L’attivazione avverrà al massimo entro 48 ore dalla richiesta tramite il portale Tim Party. Come sempre i dati illimitati a cui fa riferimento l’iniziativa possono essere utilizzati solo se si ha credito sulla TIM Card, esclusivamente a uso personale e solo tramite smartphone. Inoltre il cliente è tenuto ad utilizzare l’offerta in modo lecito, secondo buona fede e correttezza e deve astenersi, pertanto, dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale fruizione dell’offerta per comunicazione interpersonale.