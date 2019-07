TIM Party: 3 giorni di Giga illimitati

Filippo Vendrame,

TIM ha deciso di offrire un ghiotto regalo per i suoi utenti più rapidi. A partire da oggi 12 luglio e sino al prossimo 15 del mese, gli iscritti al programma fedeltà TIM Party potranno attivare gratuitamente la promozione “Giga illimitati“. Trattasi di un’offerta speciale che offre 3 giorni di navigazione illimitata per 3 giorni.

Ma come specificato all’inizio, solo i più rapidi potranno attivarla. Infatti, questa esclusiva promozione sarà disponibile solamente per i primi 50 mila sottoscrittori. Chi sarà più veloce a fare click sulla pagina dell’offerta potrà quindi garantirsi 3 giorni di navigazione illimitata. Anche se si parla di navigazione illimitata, TIM presuppone che i suoi clienti facciano un buon uso della connessione secondo il principio contrattuale della buona fede e correttezza. Non potranno, dunque abusarne, e superare i 500 Giga di traffico.

L’attivazione dell’offerta si potrà fare attraverso l’app MyTIM per sistemi operativi iOS ed Android. Oltre al traffico illimitato nazionale per 3 giorni, questa speciale promozione garantisce anche 6 GB di traffico Internet in roaming europeo, sempre da usare in 3 giorni.

In definitiva trattasi di una piccola promozione molto interessante che piacerà a chi fa un largo uso dei dati attraverso il proprio smartphone. In vista di un nuovo caldo weekend, la promo potrebbe essere utile per chi starà via un paio di giorni e desidera disporre di un collegamento ad Internet per navigare e vedere film senza preoccuparsi di erodere rapidamente il proprio traffico.

Questa non è l’unica promozione disponibile all’interno di TIM Party. Il programma fedeltà continuamente propone nuovi vantaggi e premi ai clienti più fedeli dell’operatore. Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito dedicato della promozione.