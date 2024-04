Aruba: fibra FTTH da 17,69€ al mese e 3 mesi GRATIS di Xbox Game Pass

Fino al 22 aprile, Aruba offre un pacchetto irresistibile: connessione fibra ottica, con velocità in download fino a 10 Gbps e in upload fino a 2,5 Gbps, a partire da soli 17,69 euro al mese per i primi 6 mesi. In più, riceverai 3 mesi gratuiti di Xbox Game Pass Ultimate.

Gli abbonamenti Aruba Fibra disponibili

Aruba Fibra offre una connessione FTTH (Fiber To The Home) reale, con velocità di download fino a 10 Gbps e upload fino a 2,5 Gbps. La tecnologia è disponibile in molte zone e se la tua non è ancora coperta, Aruba ti garantirà la miglior soluzione disponibile al tuo indirizzo.

Grazie alla promozione di Aruba Fibra, non solo otterrai una connessione internet affidabile e veloce, ma riceverai anche un codice per usufruire di 3 mesi gratuiti di Xbox Game Pass Ultimate che ti darà accesso a centinaia di giochi di alta qualità, da giocare da solo o con amici, su console, PC o tramite il cloud.

Aruba Fibra offre due opzioni promozionali:

Fibra Aruba Promo a 17,69€/mese per 6 mesi: Questa offerta base ti permette di personalizzare la tua esperienza con servizi opzionali come maggiore velocità di download e upload, telefonia fissa con chiamate illimitate e un indirizzo IPv4 statico Fibra Aruba All-In Promo a 19,89€/mese per 6 mesi: Questa opzione include anche un router Wi-Fi in comodato d’uso e chiamate nazionali illimitate, oltre alla possibilità di aggiungere servizi extra

Con Aruba Fibra non ci sono costi di attivazione, neanche per le aree bianche e in caso di migrazione. Potrai, inoltre, uscire dall’offerta quando vuoi con un costo di disattivazione pari a soli 20 euro. Il team di operatori Aruba è sempre disponibile, 24 ore su 24, per assisterti e rispondere a tutte le tue domande, direttamente dal territorio nazionale.

Disponibile anche il servizio Stop&Go di Aruba Fibra, che ti permette di risparmiare programmando una pausa di 30 giorni consecutivi ogni anno, senza alcun costo aggiuntivo. È la soluzione perfetta per chi ha bisogno di una pausa temporanea, ad esempio in vista di una vacanza.

Approfitta dell’offerta entro il 22 aprile: sottoscrivi uno dei piani Aruba Fibra a partire da 17,69 euro al mese e ricevi ben 3 mesi gratuiti di Xbox Game Pass Ultimate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.