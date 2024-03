Il film concerto di Taylor Swift infrange un altro record: guardalo su Disney+ a partire da 5,99€ al mese

Con 4,6 milioni di visualizzazioni in appena 3 giorni, il film concerto di Taylor Swift The Eras Tour è la pellicola musicale più vista di sempre su Disney+. Soltanto in questo fine settimana gli utenti della piattaforma hanno guardato The Eras Tour (Taylor’s version) per ben 16,2 milioni di ore.

Disney+ è l’unica piattaforma su cui è possibile guardare il film. Se dunque sei tra i pochi che ancora non ha visto The Eras Tour, ti confermiamo che puoi sottoscrivere l’abbonamento alla piattaforma streaming di Disney a partire da 5,99 euro al mese scegliendo il piano Standard con pubblicità.

Guarda Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s version) in streaming su Disney+

Taylor’s version è la versione espansa del film concerto trasmesso nelle sale cinematografiche di tutto il mondo lo scorso anno. Contiene cinque esibizioni extra rispetto alla versione trasmessa al cinema: Cardigan (traccia inclusa nel disco Folklore del 2020), Maroon, You Are in Love, I Can See You e Death by a Thousand Cuts. E a proposito dell’album Folklore, su Disney+ è disponibile il titolo Folklore: The Long Pond Studio Sessions della stessa Taylor Swift.

Tornando invece ai contenuti extra, vi sono anche gli applausi prolungati dei fan al termine di ogni esibizione e i cambi di costume.

Il film concerto The Eras Tour (Taylor’s version) è disponibile in esclusiva streaming su Disney+. Il prezzo dell’abbonamento mensile parte da 5,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità, che prevede la risoluzione Full HD 1080p e la visione su due schermi in contemporanea.

