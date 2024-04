Questo tablet Samsung in offerta a 249€ su Amazon è un VERO AFFARE (-43%)

È il momento giusto per acquistare un nuovo tablet a prezzo contenuto: con la nuova offerta Amazon di oggi, infatti, è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) al prezzo scontato di 249 euro con uno sconto del 43% rispetto al prezzo consigliato per la versione Wi-Fi con 4 GB di RAM e 64 GB di storage che viene venduta e spedita da Amazon. Si tratta dell’offerta giusta per acquistare un buon tablet, completo ed economico. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) è il tablet da prendere su Amazon

Tra le specifiche del tablet Samsung in offerta troviamo un display da 10,4 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+, oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 720G, affiancato da 4 GB di RAM, 64 GB di storage e da una batteria da 7.040 mAh. Da notare anche la S-Pen inclusa in confezione. Il tablet è già stato aggiornato ad Android 14 con la nuova versione della One UI ad arricchire il sistema operativo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) al prezzo scontato di 249 euro invece di 439,99 euro. Si tratta di uno sconto del 43% rispetto al listino oltre che del nuovo minimo storico per questo tablet su Amazon. Per chi cerca un tablet Android economico e completo, l’offerta in corso è quella giusta. Per sfruttarla basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.