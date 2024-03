Cos'è una eSIM? Ecco perché dovresti scegliere Saily

Dopo il lancio di Saily, la eSIM internazionale progettata dal team di NordVPN, l’interesse su questa speciale tipologia di SIM ha visto una crescita decisa.

La eSIM è una SIM virtuale. Al posto infatti della classica scheda SIM troviamo un servizio virtuale che ne fa le veci. I vantaggi sono molteplici, a partire dall’attivazione più rapida del numero e l’avere un servizio molto simile a quello della linea di casa. Con l’arrivo nel mercato di Saily, è probabile che la diffusione della eSIM cresca ulteriormente tra gli utenti italiani. La nuova eSIM internazionale è disponibile al download gratuito su Google Play Store e App Store tramite questa pagina.

I vantaggi di Saily, la eSIM internazionale di NordVPN

Con il servizio di eSIM internazionale Saily, gli utenti hanno la possibilità di abbattere i costi di roaming, ridurre i rischi quando si collegano a reti Wi-Fi aperte a tutti (come quelle degli aeroporti e hotel), e rendere più semplice la connessione agli operatori di rete locali.

In definitiva, è uno dei migliori servizi per chi ama viaggiare o si trova spesso fuori all’estero per motivi di lavoro.

Per ogni Paese sono previsti fino a 5 piani: 1 GB (7 giorni), 3 GB (30 giorni), 5 GB (30 giorni), 10 GB (30 giorni), 20 GB (30 giorni). I prezzi sono diversi da Paese a Paese, in genere comunque sono compresi fra 3-4 dollari e 20-21 dollari. L’acquisto del servizio può avvenire sia tramite il sito ufficiale saily.com che attraverso l’app, mentre per l’attivazione è necessario scaricare l’app.

A questa pagina puoi selezionare il Paese di destinazione e completare l’acquisto, nonché scaricare l’app da Google Play Store e App Store.

