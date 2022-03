L’Orologio dell’Apocalisse: la fine del mondo è vicina

L’Orologio dell’Apocalisse, un metaforico segna tempo che calcola quanto resta a un’ipotetica fine del mondo, dice che manca poco…

L’Orologio dell’Apocalisse è un metaforico segna tempo che da 75 anni calcola quanto tempo resta a un’ipotetica fine del mondo. Curato dal Bollettino degli Scienziati Atomici, fu fondato dopo Hiroshima e Nagasaki da Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer, Eugene Rabinowitch e altri scienziati dell’Università di Chicago che avevano contribuito alla realizzazione della prima bomba atomica nel Progetto Manhattan. Ebbene, secondo questo metaforico segna tempo, siamo a un passo da una guerra nucleare e dunque dalla fine del mondo.

Ad un passo dall’Apocalisse? Tocchiamo ferro (e non solo)

L’orologio calcola quanto tempo resta a un’ipotetica fine del mondo in base agli eventi che si verificano annualmente, e dopo l’invasione russa dell’Ucraina, le lancette si sarebbero spostate a circa cento secondi dalla mezzanotte. A renderlo noto è stato proprio il Bollettino degli Scienziati Atomici che annualmente tiene il polso dei pericoli di un olocausto nucleare. L’organizzazione, che è tornata a riunirsi negli ultimi giorni, aveva fissato tale rischio a dire il vero già a gennaio, in occasione dell’annuale aggiornamento della valutazione del pericolo.

Ma ora ritiene che il pericolo possa essere più imminente a maggior ragione ora, visto che “la Russia ha conquistato la centrale atomica di Zaporizhzhia” (come se i russi non ne avessero o non disponessero di testate nucleare – Ndr).

Toccatine e grattatine di rito a parte, si tratta ovviamente di congetture e non di dati certi. Ovvio che se la situazione in Ucraina dovesse degenerare, soprattutto per l’ingerenza deli Stati Uniti, allora il rischio diventerebbe eccome estremamente reale. Ma fin a quando nessuno farà pazzie di questo tipo, e magari come auspichiamo noi se nel frattempo si riesce a trovare una soluzione diplomatica per fermare la guerra, certe esibizioni lasciano il tempo che trovano e servono solo a mettere ansia in un mondo che di certo avrebbe bisogno di maggiore serenità.