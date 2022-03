MacBook Air: debutto posticipato… con sorpresa

Il nuovo MacBook Air 2022, grande assente del keynote di Apple dell’8 marzo, dovrebbe arrivare a fine anno, ma presenterà il vecchio SoC M1 sotto la scocca

Dopo l’evento di ieri che ha visto l’introduzione del Mac Studio, il rispettato analista Apple Ming-Chi Kuo ha fornito alcuni dettagli sul prossimo MacBook Air, un altro prodotto che ci aspettiamo di vedere aggiornato nel corso dell’anno.

Secondo Kuo, il laptop avrà un form factor completamente nuovo e più colorazioni al seguito. Rumor precedenti hanno suggerito che il nuovo Air‌ non avrà un’estetica affusolata; si dice che Apple voglia optare per un look in stile Pro.

MacBook Air a fine anno con M1

Dovrebbe essere più sottile e leggero e potrebbe essere disponibile in opzioni di colore simili a quelle che abbiamo visto con l’iMac da 24 pollici: blu, verde, rosa, argento, giallo, arancione e viola. Si dice anche che sia dotato di cornici bianche e una tastiera bianca abbinata anziché nera.

Kuo afferma che il “MacBook Air” sarà dotato di un chip M1, che non è in linea con nessuna delle indiscrezioni che abbiamo sentito finora.

Tutto ciò che abbiamo letto in precedenza sul modello Air‌ del 2022 afferma che la macchina utilizzerà un chip M2 aggiornato con una CPU a 8 core e una GPU a 10 core, e ci sono stati persino indiscrezioni della presenza di un tale chip in macOS Monterey. Non è chiaro se si tratti di un errore di battitura da parte di Kuo o se si aspetta veramente che la mela mantenga un chipset più vecchio per la macchina aggiornata.

Predictions for new MacBook Air in 2022:

1. Mass production in late 2Q22 or 3Q22

2. Processor: M1 chip

3. No mini-LED display

4. All-new form factor design

5. More color options — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 9, 2022

Come previsto, la controparte Air‌ non presenterà un display mini-LED: sembra che Tim Cook voglia riservare questa funzione per i suoi modelli Pro di fascia alta.

Kuo afferma che possiamo aspettarci che la produzione di massa del suddetto laptop inizi alla fine del secondo trimestre del 2022 o nel terzo trimestre dell’anno. La data di lancio invece, dovrebbe essere prevista per fine anno, presumibilmente a ottobre o novembre, un vero peccato per chi attendeva con ansia.