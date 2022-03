State of Play: mostrati Forspoken, Exoprimal e tanti altri giochi

PlayStation ha mostrato al suo State of Play una serie di nuove produzioni in arrivo da software house giapponesi, tra cui Forspoken.

Durante l’evento di stasera di PlayStation, lo State of Play dedicato alle software house giapponesi, sono state mostrate molte novità riguardanti i prossimi giochi in arrivo, tra conferme, qualche rinvio e alcuni giochi mostrati da zero.

Tra le tante novità mostrate, sicuramente brillano molto gli attesi Ghostwire: Tokyo e Strangers of Paradise, due titoli in arrivo a marzo, mentre rimane l’amaro per il rinvio di Forspoken, ora pronto ad arrivare l’11 ottobre.

State of Play: Forspoken rinviato, Ghostwire: Tokyo in arrivo

Per quanto riguarda gli altri giochi, c’è sicuramente da evidenziare il ritorno di JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R, remastered del titolo PS3, così come le due novità molto particoalari di Square Enix. Vi lasciamo a tutti gli annunci fatti durante l’evento, mentre per i trailer potete trovare qui sotto il video completo.

Gli Annunci