Peaky Blinders 6: quando esce la nuova stagione?

Come confermato ufficialmente da Netflix con un post Twitter, la stagione 6 di Peaky Blinders ha una data d’uscita ufficiale.

Con le sue stagioni, Peaky Blinders ha avuto modo di conquistare il web intero, proponendo dei contenuti ritenuti da moltissimi fan del catalogo di Netflix ottimi e sempre pronti a evolversi nel corso dei nuovi episodi, il che potrebbe avvenire anche con la stagione 6, la quale ha una data d’uscita ora fissata per il 10 giugno 2022.

Si era già parlato da tempo di quando la piattaforma di streaming avrebbe avuto modo di ospitare finalmente i nuovi contenuti, e ora finalmente abbiamo ricevuto delle piacevoli novità in tal senso, dopo che infatti, la serie ha continuato a riscuotere moltissime successo alle stagioni già disponibili.

La stagione 6 di Peaky Blinders ha una data d’uscita su Netflix

Oltre che una lieta notizia grazie alla data d’uscita di Peaky Blinders ufficiale, Netflix ha avuto anche modo di presentare delle nuove immagini che anticipano quello che verrà mostrato – per fortuna – solamente nel giro di qualche mese, come potete vedere nel Tweet presente qui di seguito.

È bene sottolineare, come ha fatto anche la compagnia stessa, che la nuova stagione di Peaky Blinders sarà ufficialmente l’ultima, e che quindi nel mese di giugno i fan avranno finalmente modo di scoprire gli ultimi dettagli in merito alla trama. C’è però da dire che avremo comunque modo di ammirare ulteriori contenuti in futuro, visto che, seppur non si sia ancora trattato di una serie spin-off, lo showrunner ha avuto modo di confermare l’arrivo di un film nel corso del 2023, non fornendo ancora alcun dettaglio in tal senso ma anticipando delle novità potenzialmente scoppiettanti.

Stando a quanto anticipato, il nuovo film cambierà completamente le carte in tavola, e nel mentre non ci resta che ammirare il finale di stagione e di serie, il quale ha l’arduo compito di concludere le vicende che hanno accompagnato e intrattenuto i fan per moltissime ore grazie alle stagioni già disponibili.