Ucraina: bundle Itch.io, raccolti 2 Mln di dollari in donazioni in un giorno

Il pacchetto di videogame di Itch.io ha già raccolto oltre due milioni di dollari in un solo giorno dal rilascio.

Anche la comunità di sviluppatori di giochi indipendenti si è mobilitata per cercare di raccogliere fondi in aiuto dell’Ucraina. Per l’occasione più di settecento creators si sono uniti e hanno realizzato un enorme bundle da Itch.io, un sito web che consente agli utenti di ospitare, vendere e scaricare giochi indie, che include quasi mille diversi prodotti tra giochi, libri e risorse di sviluppo, ed è possibile acquistare per un minimo di 10 dollari.

Itch.io, donazioni da record

Il pacchetto messo a disposizione dai creatori di videogame indipendenti, che può essere scaricato direttamente sul proprio PC (e Mac o Linux) ha un valore di mercato di oltre 6.500 dollari e include titoli molto conosciuti dai fan di genere, come Kingdom Two Crowns, Celeste, CrossCode, SUPERHOT, A Short Hike, Wandersong, Gunner, Inmost, Figment, Superhot, Sundered Eldritch Edition, e molti altri. L’obiettivo del bundle era quello di ricavare quanto più danaro possibile, almeno 1 milione di dollari, da donare poi all’International Medical Corps, che sta fornendo assistenza medica nelle zone di guerra, e a Voices of Children, un’organizzazione ucraina che aiuta i bambini vittime della guerra.

Ebbene, le cose sono andate meglio del previsto, e in appena un solo giorno il bundle è riuscito a ottenere qualcosa come 2 milioni di dollari.

A questo punto, spinti dall’entusiasmo, visto che il pacchetto sarà disponibile per altri otto giorni, gli sviluppatori hanno fissato un nuovo obiettivo minimo a 4 milioni di dollari. Al successo del bundle hanno contribuito, fino ad adesso, più di 160.000 persone. Una cifra destinata inevitabilmente a crescere nelle prossime ore, considerando il successo che sta riscuotendo l’iniziativa. Se volete anche voi contribuire all’iniziativa potete farlo direttamente dalla pagina ufficiale del sito, raggiungibile seguendo questo link.