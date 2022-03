Call of Duty Warzone: in arrivo la versione mobile

Attraverso un tweet, Activision ha confermato l’arrivo prossimo di Call of Duty Warzone (gioco o modalità) nella sua versione mobile.

Se ne parlava da tempo, e ora arriva la conferma ufficiale: Call of Duty Warzone Mobile esiste ed è in procinto di arrivare. Il gioco, una versione mobile dell’omonimo titolo battle royale, dovrebbe riprendere i sistemi di comando di Call of Duty Mobile e trasporli all’interno di questa modalità che ha conquistato migliaia di giocatori.

La cosa interessante sembra essere legata agli studi di sviluppo dietro al gioco: si tratterebbe di Solid State Studios (team interno di Activision dedito al mobile), Digital Legends, Beenox, Activision Shangai e Demonware.

Call of Duty Warzone Mobile è realtà

Non sappiamo ancora una data ufficiale, visto che l’annuncio parla di uno sviluppo in corso, ma probabilmente entro l’anno prossimo dovremmo vederlo comparire sui nostri smartphone. Il post in realtà ha duplice funzione: oltre ad annunciarne l’esistenza, un link permette di vedere delle posizioni scoperte per il completamento del gioco.

We are building Call of Duty® Warzone™ for mobile! Apply today for exciting roles across the development and publishing teams! More Information Here: https://t.co/3C39S1ITeI pic.twitter.com/J0rOw5W7eO — Activision (@Activision) March 10, 2022

Le posizioni che Activision cerca sono legate a rete, interfaccia, sistemi e produzione, quindi tutto ciò che riguarda la parte più tecnica; l’unica posizione cercata lato artistico è quella dell’interfaccia grafica.

Il titolo, che l’azienda definisce come un tripla A mobile, proporrà la stessa esperienza battle royale in larga scala, senza scadere nel classico porting poco comodo da giocare, ma diventando un vero titolo per smartphone e tablet.

Per chi non ne fosse a conoscenza, Call of Duty Warzone è uno sparatutto in prima persona dalle dinamiche battle royale: è gratuito e nel tempo ha ricevuto molte espansioni e contenuti, condivisi durante le uscite di tre capitoli principali della serie, Modern Warfare, Black Ops Cold War e Vanguard. Oltre alla modalità battle royale, classica e più amata dai fan, Warzone offre anche la modalità Malloppo, che non spinge i giocatori solo ad uccidersi ma a nche a recuperare dei soldi sparsi per arrivare a 1 milione di dollari.