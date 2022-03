Cassa bluetooth impermeabile a SOLI 30 euro!

La Tronsmart T6 Mini, una cassa bluetooth impermeabile con autonomia di 24 ore di riproduzione, è disponibile a soli 30 euro.

Amazon ha reso disponibile in sconto la Cassa Bluetooth Tronsmart T6 Mini, uno speaker portatile pieno di funzioni interessanti e con delle caratteristiche utili che potrebbero renderla la migliore compagna di viaggio. Il prodotto è disponibile a circa 30 euro su Amazon.

Partiamo dalle due caratteristiche che la rendono ottimale: questa Cassa Bluetooth Tronsmart T6 Mini vanta un’autonomia d’utilizzo di 24 ore, così da potervi dare musica per un giorno interno, ed è impermeabile, così da poterla portare ovunque vogliate.

La Cassa Bluetooth Tronsmart T6 Mini è a soli 30€

Per quanto concerne il suono, la Cassa Bluetooth Tronsmart T6 Mini ha dei bassi profondi dati dal subwoofer da 15W e può essere collegata ad una seconda cassa della stessa serie per avere un suono stereo. La connettività è gestita dal Bluetooth 5.0, che permette di avere una connessione stabile fino a 30 metri di distanza dal dispositivo.

La batteria della Cassa Bluetooth Tronsmart T6 Mini è da 2500 mAh, che può garantire la riproduzione di una media di 500 brani, così da promettere una riproduzione ininterrotta a volume medio di 24 ore. La ricarica rapida aiuta inoltre il dispositivo ad arrivare ad una carica ottimale in sole 3 ore.

Oltre al bluetooth, la Cassa Bluetooth Tronsmart T6 Mini può essere utilizzata usando un cavo da 3,5mm (aux) o sfruttando l’ingresso TF/Micro SD, che permette di inserire una scheda di memoria con dei brani MP3/MP4 (non può superare i 64GB). Il dispositivo, infine, può sfruttare l’assistente vocale Android o iOS del dispositivo collegato solo con la pressione di un tasto disposto sulla cassa.

Se quindi siete alla ricerca di una cassa bluetooth capace di accompagnarvi in ogni viaggio e in ogni situazione, soprattutto considerata autonomia e resistenza, allora vi suggeriamo di non farvi scappare la Tronsmart T6 Mini, disponibile a circa 30 euro (o a 31 euro se la volete di colore rosso) su Amazon.