OPPO ha in cantiere un flip phone: Samsung si deve preoccupare?

Un inedito rumor pubblicato da Digital Chat Station indica che OPPO starebbe lavorando a un nuovo flip phone per quest’anno: i dettagli.

L’arrivo dell’ottimo OPPO Find N, il primo smartphone pieghevole del colosso cinese, è solo l’inizio di un piano ben più ampio che prevede anche l’arrivo di un nuovo flip phone secondo gli ultimi rumor. Infatti, proprio in queste ore, il leaker Digital Chat Station ha pubblicato un post su Weibo in cui svela che l’azienda starebbe lavorando a uno smartphone a conchiglia.

Questa notizia sottolinea il sempre più importante interesse di OPPO verso una categoria di prodotti finora capeggiata solo da Samsung con gli smartphone della serie Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip.

Un rumor svela che OPPO ha in cantiere un nuovo flip phone per il 2022

Le ottime vendite di OPPO Find N, del tutto inaspettate secondo Digital Chat Station, avrebbero dato nuova linfa vitale al team di sviluppo per continuare su questo filone di prodotti: il tanto chiacchierato smartphone a conchiglia avrebbe il compito di competere proprio contro la serie Galaxy Z Flip di Samsung puntando evidentemente a un rapporto qualità/prezzo più aggressivo.

Inoltre, il leaker ha anche svelato che OPPO starebbe lavorando a un nuova versione di OPPO Find N: in questo caso, però, invece di un semplice pannello che si piega verso l’interno, l’azienda starebbe valutando di introdurre un display arrotolabile. Non è la prima volta che la compagnia ha a che fare con questo genere di prodotto: OPPO X, un prototipo presentato l’anno scorso, aveva attirato l’attenzione degli addetti ai lavori proprio per la presenza di un pannello in grado di srotolarsi.

Stando alle informazioni in possesso di Digital Chat Station, il colosso hi-tech avrebbe quindi tra le mani due device di nuova generazione che potrebbero stravolgere le carte in tavola: un flip phone possibilmente con prezzo aggressivo e uno smartphone con display arrotolabile non ancora mai visto sul mercato se non sotto forma di un prototipo.