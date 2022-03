Red: disponibile da oggi su Disney+ il nuovo film Pixar

Il catalogo di Disney+ si arricchisce oggi di un nuovo film: si tratta di Red, il nuovo film d’animazione di Disney Pixar.

Disney+ arricchisce il suo catalogo con l’arrivo di Red (Turning Red) nuovo film d’animazione Pixar disponibile da oggi: questo film il terzo a saltare la proiezione dentro ai cinema, arriva direttamente sulle TV di casa grazie al servizio streaming di Disney+.

Il film è disponibile senza costi aggiuntivi, e potrà essere visionato fin da subito: all’interno troviamo tante voci note a partire da Ambra Angiolini e Sabrina Impacciatore, che interpretato le due cugine della protagonista, oltre che una serie di personalità di spicco del panorama.

Red arriva su Disney+ a partire da oggi

I doppiatori del film comprendono Chiara Fabiano (Meilin Lee), Daniela Calò (Ming Lee), Nicole Damiani (Miriam), Vittoria Bartolomei (Abby), Sara Labidi (Priya), Antonella Giannini (Nonna), Valeriano Corini (Tyler), Cinzia De Carolis (Zia Chen), Mirta Pepe (Zia Ping) e Oliviero Dinelli (Signor Gao).

Nel film compaiono anche le voci di Hell Raton, BALTIMORA, Versailles, Karakaz e Moonryde, cinque celebrità della musica italiana che prestano i loro timbri alla 4*Town, una boy band Pixar per la quale la protagonista e le sue amiche sono ossessionate.

Il film Disney e Pixar Red vede protagonista Mei Lee, una tredicenne maldestra e sicura di sé, combattuta tra il rimanere una figlia disciplinata e il caos dell’adolescenza. Sua madre, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un’adolescente come lei. E come se i cambiamenti dei suoi interessi, delle sue relazioni e del suo corpo non fossero abbastanza, ogni volta che si emoziona troppo (che significa praticamente SEMPRE), si trasforma in un gigantesco panda rosso!

Red è disponibile da oggi 11 marzo su Disney+: per iscrivervi potete seguire questo link e scegliere l’abbonamento mensile di 8,99 euro, oppure l’offerta annuale che costa 89,90 euro (in attesa dell’arrivo del tanto vociferato piano con pubblicità dal prezzo scontato).