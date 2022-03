Rispondere alle telefonate senza la voce? Google ha la soluzione

Google presenta Live Caption, una nuova tecnologia capace di generare una serie di sottotitoli in tempo reale durante una chiamata.

Google sta per implementare un’interessantissima nuova funzionalità per ora esclusiva dei Pixel 6 e Pixel 6 Pro, ovverosia quella che permette agli utenti di rispondere alle telefonate in arrivo sui loro dispositivi senza la necessità di usare la propria voce. Una caratteristica davvero particolare, che l’azienda però potrebbe rendere disponibile solo in alcuni Paesi e per alcune lingue. Tra queste però c’è quella italiana, come si può vedere sul sito ufficiale del supporto di Google, per cui è possibile che la feature possa arrivare anche nel nostro Paese, sempre per i possessori di Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

La Live Caption di Google

Per le persone che non possono o preferiscono non parlare durante le chiamate, c’è un nuovo modo di comunicare con Live Caption. Ora, quando sei in una telefonata, puoi vedere le didascalie di ciò che dice l’altra persona e digitare una risposta che verrà letta ad alta voce dall’altra parte. In pratica, una serie di sottotitoli verranno generati in tempo reale durante la chiamata.