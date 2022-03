Elden Ring, finito il gioco in meno di 30 minuti

Una nuova speedrun da record di Elden Ring mostra il gioco FromSoftware completato addirittura in meno di 30 minuti totali.

Dopo che Elden Ring è stato rilasciato da parte di FromSoftware, moltissimi giocatori hanno deciso di intraprendere delle interessanti sfide nel corso del gioco. Non si parla solamente di compiere azioni epiche grazie alle possibilità dei personaggi, o di finire il titolo senza prendere danni ad esempio, dato che le speedrun di Elden Ring non potevano di certo mancare. Nonostante il gioco si presenti con una longevità maggiore rispetto agli altri titoli della compagnia, c’è chi è riuscito in delle imprese che sembravano impossibili.

Dopo che abbiamo infatti visto dei giocatori riuscire a completare il titolo in solamente meno di un’ora, qualcuno ha fatto un ulteriore salto in avanti ed è arrivato ai titoli di coda della nuova esperienza in solamente meno di trenta minuti. Un record davvero assurdo, che nonostante delle ovvie precisazioni da fare, è al momento imbattuto e quasi difficile da credere, anche se per fortuna è presente un video a dimostrare il tutto.

Elden Ring è stato completato in meno di 30 minuti nella nuova speedrun

È bene sottolineare che la durata del filmato della nuova speedrun di Elden Ring è superiore ai 30 minuti per via del fatto che ovviamente i caricamenti del gioco non vanno contati, e che quindi sono presenti delle parti “morte”, seppur ad esempio l’incremento delle statistiche abbia modo di inficiare sul contatore totale.

Va anche considerato il fatto che si tratta di una run Any%, dato che si punta solamente al raggiungimento del finale e non a un qualche tipo di completismo, con la maggior parte delle novità che vengono saltate.

Non vi resta quindi che ammirare il nuovo traguardo registrato e caricato sulla piattaforma di YouTube, per scoprire quali sono stati i trucchetti che hanno reso possibile questo traguardo, il quale verosimilmente potrebbe in futuro addirittura venire superato da giocatori pronti a ritentare ancora questa impresa titanica.