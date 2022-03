GTA 6 non arriverà prima del 2024?

Un suggerimento in merito al futuro di GTA 6 è arrivato grazie a un leaker, che ha anticipato quando potremmo vedere un reveal completo.

Un noto leaker ha da poco avuto modo di approfondire alcune novità in merito a GTA 6, seppur non si parli ovviamente di approfondimenti ufficiali, che possono far sperare i fan in merito alla possibilità che delle novità da parte di Rockstar Games siano in arrivo.

Sembra infatti che il gioco potrebbe non arrivare prima della fine del 2024, di sicuro non avremmo a che fare con un debutto celere, considerando che saranno passati oltre 10 anni dal lancio di GTA V, in pieno stile della software house.

GTA 6 non uscirebbe prima del 2024, ma il reveal sarebbe vicino

Tuttavia, un reveal completo del gioco con annuncio ufficiale, dopo che l’azienda ha avuto modo di confermare solamente il fatto che si trova a lavoro sul titolo, potrebbe essere relativamente vicino, e presentarsi prima della fine dell’anno. Abbiamo a che fare con informazioni del creatore del Rockstar Mag, @Chris_Klippel, che vanno quindi prese con le pinze. In questa sede non si parla di quando all’effettivo il nuovo e attesissimo capitolo di Grand Theft Auto potrebbe trovare spazio per un reveal, visto che fra E3, The Game Awards e non solo sono molti gli eventi che potrebbero ospitare una presentazione, sempre che Rockstar Games non pensi di fare da sé.

Parlano della fonte, è bene sottolineare che abbiamo a che fare con un utente che in passato ha avuto modo di anticipare con successo molteplici novità legate al mondo di GTA, e che quindi questo potrebbe averci visto giusto in merito al futuro di GTA 6 grazie alle proprie informazioni non accessibili pubblicamente. Klippel aveva già parlato in passato di come dei cambi di programma avessero reso il progetto particolarmente caotico, seppur ormai sembra che la giusta via sia stata presa dallo sviluppatore.

Resta da vedere se le analisi che vedono il gioco arrivare sul mercato nel corso del 2023 avranno la meglio, o se come immaginato dall’utente GTA 6 si farà attendere per più del previsto.