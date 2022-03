EA Play: quest’anno non ci sarà l’evento

Electronic Arts ha confermato alle pagine di IGN che quest’anno non c’è spazio per un EA Play, seppur vedremo comunque alcuni eventi.

Abbiamo visto nel corso degli ultimi anni moltissime conferenze cambiare di molto, sia per via di una diversa accoglienza da parte dei fan del mondo dei videogiochi, sia per quel che concerne le problematiche legate al Covid-19, le quali hanno portato molteplici organizzatori a dover accantonare le proprie formule preferendo invece degli eventi online.

Con l’E3 2022 che si avvicina però, sempre che questo venga confermato, abbiamo ora la conferma del fatto che l’EA Play classico della conferenza di Los Angeles non si farà vedere, come confermato da parte di Electronic Arts alle pagine di IGN.

EA Play 2022: la cancellazione è ufficiale

Un portavoce della compagnia ha dichiarato infatti che l’evento è cancellato per quest’anno, seppur ci siano ulteriori novità in cantiere. Trovate qui di seguito la dichiarazione tradotta.

Amiamo l’EA Play Live, siccome è il nostro modo di connetterci con i giocatori e condividere le novità con tutti voi. Tuttavia, quest’anno le cose non si stanno allineando al meglio per mostrarvi tutto in un unico appuntamento. Abbiamo emozionanti cose che stanno avvenendo nei nostri studi in tutto il mondo e nel corso di quest’anno avremo modo di rivelare maggiori novità in merito a questi progetti nel momento in cui i tempi saranno maturi per ognuno. Non vediamo l’ora di passare tempo con voi nel corso dell’anno.

Possiamo quindi aspettarci novità di altro tipo da parte della compagnia, che potrebbe aver appena confermato dei piani migliori in merito alle novità che verranno annunciate, le quali potrebbero in questo caso risultare maggiormente focalizzate grazie a degli eventi pensati nello specifico per alcuni titoli in sviluppo presso gli studi di Electronic Arts.

Abbiamo visto degli episodi di questo tipo avvenire con Dead Space Remake ad esempio, di recente rinviato ma pronto a mostrarsi ancora una volta nel corso dello sviluppo, ma staremo a vedere se la compagnia replicherà questo tipo di approccio.