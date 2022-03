iMac 24″: potente e BELLISSIMO, oggi è IN SCONTO su Amazon

Il nuovo iMac da 24″ con processore Apple Silicon M1 è la soluzione perfetta per chi cerca un computer potentissimo ma di design.

Se avete necessità di rinnovare il vostro desk setup e cercate qualcosa di potente, minimal, esteticamente perfetto, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando dell’iMac da 24 pollici di Apple rilasciato lo scorso anno. È un computer all in one potentissimo, con un’estetica da urlo, sottilissimo e che dispone di tutto in un form factor compattissimo. In confezione infatti, troverete anche il Magic Mouse, la tastiera Magic Keyboard (senza touch ID nella versione in sconto) e in colorazione blu.

Anteriormente, c’è un grande pannello LCD IPS da 24 pollici Retina con risoluzione 4.5K, compatibile con la gamma cromatica P3 e con una luminosità superiore ai 500 nit. Dispone all’interno della scocca di casse che sono in grado di riprodurre i suoni con una fedeltà unica e ha due porte USB C Thunderbolt dietro lo schermo. Ci potete attaccare un hub USB C e avrete ulteriori porte aggiuntive. Quanto costa quindi? 1394€ al posto di 1499€. Troviamo uno sconto del 7% sul prezzo di listino, con spedizione gratuita e consegna immediata. Sappiate che c’è la possibilità di pagarlo a rate mediante il servizio di Cofidis, così il canone non vi peserà affatto.

iMac da 24″: perché sceglierlo?

La risposta è semplice: è uno dei computer più completi di sempre, potente il giusto (il chip M1 è una bomba, in grado di reggere anche l’editing 8K su Final Cut), con 8 GB di RAM e oltre 256 GB di storage, più che utili per l’archiviazione dei dati, per l’installazione dei software professionali e non solo.

La videocamera è HD ed è perfetta per le videochiamate aziendali di lavoro: questo prodotto è eccezionale per chi cerca potenza pura, un gadget di design e un’esclusiva finitura premium. Con uno spessore di soli 11mm, sulla vostra scrivania farà un successone.

Personalmente, è il PC tuttofare che utilizzo per l’editing dei video in 4K su Premiere, per la scrittura degli articoli e per il workflow dei miei lavori. MacOS è incredibile e oggi gode di una compatibilità con altri device della mela semplicemente unica. A 1394€ è da prendere al volo.