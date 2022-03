Samsung Galaxy Z Fold4: schermo più resistente e S Pen integrata

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold4 sarà un prodotto unico, dotato di un pannello super resistente e della S Pen integrata nella scocca.

Secondo quanto si apprende, il nuovo Samsung Galaxy Z Fold4 avrà uno schermo più resistente di quello attuale (al momento è presto per dire se avrà ancora la piega o meno), ma supporterà la S Pen classica (nessuna special o Pro edition, dunque), proprio come S22 Ultra.

A riportare queste indiscrezioni ci pensa un nuovo report emerso in rete che svela nuovi dettagli sul futuro pieghevole di punta di casa Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold4: facciamo il punto

Un nuovo leak ha svelato alcune informazioni interessanti riguardanti il ​​Samsung Galaxy Z Fold4. Apparentemente, il telefono pieghevole di prossima generazione arriverà con un materiale più resistente per il suo display che gli consentirà di supportare le normali S Pen.

Questo device avrà un vetro Ultra Thin Glass (UTG) ancora più resistente e verrà commercializzato come SuperUTG, sempre secondo quanto si legge.

Non ci sarà alcuna special edition per lo stilo capacitivo; vedremo una normalissima S Pen, come S22 Ultra, integrata nella scocca. Questo perché, per chi non lo sapesse, il modello attuale ha un vetro troppo delicato per supportare la penna standard, perciò è compatibile solo con un particolare tipo di penna che non danneggia lo schermo.

Questo quindi farà sì che vedremo un accessorio integrato nella scocca e intercambiabile con quello di S22 Ultra. Inoltre, il terminale dovrebbe presentare un vano dedicato nel frame per riporla quando non serve. Sono rumor provenienti da fonti vicine alla catena di approvvigionamento, ma non sappiamo se poi si tradurranno in realtà quando il terminale verrà presentato insieme al Galaxy Z Flip4, la nuova iterazione del flip phone più venduto di sempre.

Vi invitiamo a prendere questo report con un pizzico di sale, in quanto non abbiamo avuto l’ufficialità da parte di Samsung. L’azienda coreana svelerà le nuove proposte pieghevoli nel corso della prossima estate, quindi restate connessi.