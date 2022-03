Xiaomi 12 e 12 Pro: quanti aggiornamenti Android riceveranno?

Scopriamo qual è il supporto software garantito per Xiaomi 12, 12 Pro e 12X in termini di aggiornamenti Android: tutti i dettagli.

A distanza di poche ore dalla presentazione ufficiale di Xiaomi 12 Series, in questo articolo ci occuperemo di quanti aggiornamenti Android sono previsti per gli smartphone Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X.

Nel corso dell’evento di presentazione, infatti, Xiaomi ha mostrato alcune immagini che svelano nel dettaglio la policy degli aggiornamenti software che riguarderà i nuovi device.

Quanti aggiornamenti Android riceveranno Xiaomi 12, 12 Pro e 12X?

Partendo da Xiaomi 12 e 12 Pro, evidentemente i device di punta della compagnia, entrambi gli smartphone arrivano sul mercato con la MIUI 13 basata su Android 12 e riceveranno 3 aggiornamenti Android (quindi fino ad Android 15) e 4 anni di aggiornamenti software (quindi fino al 2026).

Venendo invece al modello Xiaomi 12X, il dispositivo arriva con Android 11 a bordo e molto probabilmente riceverà un supporto software non al pari di quello garantito invece per i “fratelli maggiori” – singolare la scelta della compagnia di non mostrare nessuna informazione per questo modello.

A rendere la pillola meno amara ci pensa però la conferma che tutti e tre gli smartphone sono coperti da una garanzia di 2 anni e che sarà possibile richiedere la sostituzione del display nei primi 6 mesi successivi all’acquisto.

Le novità più importanti della MIUI 13

L’arrivo della serie Xiaomi 12 porta le seguenti novità della MIUI 13 nelle mani di tantissimi utenti: