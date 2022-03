Xiaomi 12 Series è qui ed è pronta a conquistare il panorama Android

Xiaomi 12 Series è stata finalmente svelata: tutte le caratteristiche, il design e quando sarà possibile acquistare gli smartphone in Italia.

Dopo varie indiscrezioni e rumor circa la data di lancio di Xiaomi 12 Series, quest’oggi siamo finalmente pronti a parlarvi delle grandi novità che il colosso cinese ha in mente per il mondo Android con il modelli Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X.

La nuova serie di smartphone di fascia alta di Xiaomi è pronta a dominare la scena con device caratterizzati da un incredibile mix di tecnologia e design.

Xiaomi 12 Series: caratteristiche e design

Indipendentemente dal modello scelto, tutti e tre i nuovi smartphone Xiaomi possono contare su un nuovo algoritmo dell’IA in grado di sprigionare una enorme potenza di elaborazione e quindi una migliore esperienza di utilizzo. Gli smartphone montano una fotocamera posteriore tripla in grado di registrare video e scattare immagini ad altissima risoluzione: per i modelli 12 e 12 Pro il grandangolo da 50 MP è capace di registrare video a risoluzione 8K.

Il modello di punta Xiaomi 12 Pro può contare sul nuovo sensore da 50 MP Sony IMX707: si tratta di una lente capace di catturare molta più luce rispetto a quella offerta dalla passata generazione di smartphone. Gli altri due device, invece, puntano su un sensore ultra grandangolare da 13 MP e una fotocamera macro per gli scatti da diverse prospettive.

Gli smartphone Xiaomi godono poi anche del nuovo algoritmo proprietario del colosso cinese anche per scattare foto in condizioni un tempo proibitive. Xiaomi ProFocus, ad esempio, è in grado di riconoscere e tracciare gli oggetti inquadrati dalla fotocamera al fine di mantenerli sempre a fuoco; la modalità Ultra Night Video, inoltre, si occupa di registrare immagini nitide anche con pochissima luce.

Oltre a un comparto fotografico di alto livello, i nuovi device di fascia alta non potevano non affidarsi al processore mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 per garantire prestazioni al top in qualsiasi condizione. Il modello Xiaomi 12X, invece, ruota attorno al processore Qualcomm Snapdragon 870 per un uso quotidiano ottimale e senza compromessi. Per tutti e tre, inoltre, è disponibile RAM di tipo LPDDR5 e spazio interno di tipo UFS 3.1 per una incredibile velocità di caricamento e di trasferimento dati.

Venendo al display, uno degli aspetti più importanti per uno smartphone, tutti e tre possono contare su un Display AMOLED Dot Display con supporto TrueColor – l’azienda ci tiene a sottolineare che è classifica A+ da DisplayMate -, vetro Gorilla Glass Victus e supporto HDR10+. In particolare, Xiaomi 12 Pro dispone della certificazione “Eye Care Display” di SGS che assicura la protezione della salute degli occhi anche dopo molte ore di utilizzo del telefono. Il device monta un display da 6.73 pollici a risoluzione WQHD+ con tecnologia AdaptiveSync Pro e LTPO dinamico per un refresh sempre fluido da 1 a 120 Hz, mentre Xiaomi 12 e Xiaomi 12X dispongono di un pannello da 6,28 pollici a risoluzione Full HD+ con tecnologia AdaptiveSybc con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Attesi tutti e tre con altoparlanti Harmon Kardon con tecnologia Dolby Atmos – il modello Xiaomi 12 Pro monta un sistema di quattro speaker -, gli smartphone arrivano sul mercato con la MIUI 13 basata su Android 12 con le particolari funzionalità Liquid Storage, Atomized Memory, Focus Algorithms e Smart Balance.

Venendo alla batteria, Xiaomi 12 Pro viene venduto con il caricabatterie in confezione Xiaomi HyperCharge a 120W e una batteria da 4600 mAh; Xiaomi 12 e Xiaomi 12X, invece, montano una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica turbo da 67W su cavo.

Prezzo e disponibilità

Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 saranno disponibili all’acquisto da domani presso Xiaomi Store Italia, le più importanti catene di elettronica del nostro Paese e presso i principali operatori telefonici; Xiaomi 12X sarà disponibile su Xiaomi Store Italia e tramite le catene di distribuzione. Per la disponibilità su Amazon e su mi.com bisognerà attendere il prossimo 24 marzo. Tutti e tre gli smartphone arriveranno in Italia nelle colorazioni Black, Blue e Purple ai seguenti prezzi:

Xiaomi 12 Pro 8+256 GB e 12+256 GB sarà disponibile rispettivamente a 1099,9 euro e 1199,9 euro;

Xiaomi 12 8+128 GB e 8+256 GB sarà disponibile rispettivamente a 799,9 euro e 899,9 euro;

Xiaomi 12X 8+256 GB sarà disponibile a 699,9 euro.

Com’era prevedibile, l’azienda ha in programma anche alcune offerte di lancio nei punti vendita aderenti all’iniziativa: