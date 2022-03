Daredevil: iniziano le riprese del reboot quest’anno?

Stando a quanto circola, Daredevil potrebbe ricevere un reboot, e le riprese dovrebbero iniziare proprio entro quest’anno.

Dopo la comparsa di Matt Murdock interpretato da Charlie Cox sul film di Spider-Man: No Way Home e l’arrivo prossimo delle serie disponibili in precedenza su Netflix dedicate ai Defenders, ora sembra che la serie su Daredevil potrebbe ricevere un reboot.

Secondo alcuni rumor Disney e Marvel starebbero accelerando i tempi per iniziare le riprese già da quest’anno: lo show in questione sarebbe un reboot di Daredevil, e vedrebbe Kevin Feige e Chris Gray come produttori.

Daredevil: in arrivo una serie tv reboot?

Ovviamente nessuna conferma ancora, visto e considerato che le uniche informazioni sembrano venire da dei rumor, ma qualcosa sicuramente si sta muovendo all’interno della Marvel e con tutta probabilità, che sia un reboot o una sorta di ripartenza, Daredevil tornerà nei prossimi anni tra film e serie tv.

Ricordiamo che tutto l’universo Netflix, che ormai dovremmo chiamare universo Defenders, è disponibile su Disney+ ma solo in alcuni paesi (e no, non ancora in Italia): si tratta di quattro serie tv dedicate rispettivamente a Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist, oltre che la serie dove li possiamo vedere tutti insieme, Defenders. Per il nostro paese dovremo aspettare ancora un po’ di tempo.

Dopo la sua comparsa su Spider-Man: No Way Home, Charlie Cox ha subito parlato della sua voglia di ritornare come Daredevil, ma anche del fatto che si aspettava, dopo il suo coinvolgimento con Spider-Man, un ritorno del suo personaggio anche su altri lidi.

La comparsa di Kingpin interpretato da Vincent D’Onofrio poi ha subito aperto il cuore dei fan che si aspettano ancora un ritorno di altri personaggio legati all’universo Defenders. Questa notizia sul reboot potrebbe far disperare alcuni, ma se per vedere Daredevil dobbiamo obbligatoriamente vederlo “da capo” siamo più che felici, visto ciò che ci ha regalato Charlie Cox nella sua interpretazione.