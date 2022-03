Elden Ring: arriva la patch 1.03

Elden Ring ha ricevuto nuovi bilanciamenti, nuove aggiunte e moltissimi bug fix grazie alla patch 1.03, che è stata rilasciata oggi.

Abbiamo visto verso la fine di febbraio Elden Ring arrivare sugli scaffali, facendo il suo debutto su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, con anche la compatibilità per il nuovissimo Steam Deck. Parliamo della nuova opera di FromSoftware che porta con sé il peso di una compagnia che ha dato vita alla serie dei Souls, a Sekiro e a Bloodborne, e che per fortuna non ha deluso i fan, vista l’accoglienza tutt’altro che tiepida ricevuta in seguito al lancio dello scorso mese, che ha portato Elden Ring a raggiungere di recente le 12 milioni di copie vendute. Oggi è stata pubblicata la patch 1.03, che porta tanti miglioramenti al gioco.

Arriva la patch 1.03 di Elden Ring

Intanto si parla di nuovi elementi aggiunti interessanti per rendere il gameplay più comodo:

Aggiunta la possibilità di salvare un icona e il nome di un NPC sulla mappa quando incontrato

Aggiunto l’NPC Jar-Bairn

Aggiunta una nuova fase della quest per i seguenti NPC: Diallos/ Nepheli Loux/ Kenneth Haight/ Gatekeeper Gostoc

Aggiunti nuovi NPC da evocare

Aumentato il numero di oggetti imitabili usando il Mimic’s Veil

Aggiunta musica di sottofondo notturna per alcune zone aperte

Presenti inoltre un po’ di bug fix molto importanti:

Risolto un bug che impediva agli NPC evocati di subire danni in alcune battaglie con i boss

Risolto un bug che a volte impediva al giocatore di ottenere oggetti dopo la battaglia con il boss

Risolto un bug che causava il salto del dialogo quando si parlava con gli NPC e si utilizzavano configurazioni di chiavi personalizzate

Risolto un bug che causava il blocco del giocatore mentre cavalcava

Risolto un bug che causava un valore a scalare errato dell’arcano per alcune armi

Nella situazione in cui il giocatore non può ottenere più di 2 borse per talismano, è stata aggiunta la custodia per talismano alla linea del negozio Twin Maiden Husks

Risolto un bug che impediva all’utente di passare tra le grazie dalla mappa alla fine del gioco

Risolto un bug che impediva al giocatore di spostarsi nell’area successiva dopo la battaglia con il Gigante di fuoco

Risolto un bug che causava un valore a scalare errato di alcune armi dopo il rafforzamento

Risolto un bug che impediva ad alcune armi di utilizzare il valore a scalare delle statistiche

Risolto un bug che mostrava in modo errato il confine dell’area multiplayer durante il gioco online

Risolto un bug legato all’abilità dell’arma di Erdtree Greatshield

Risolto un bug che causava l’effetto diverso dell’incantesimo Peccato mortale di Fuoco

Risolto un bug con Ash of War, Determination e Royal Knight’s Resolve, per cui il potenziamento del danno si applicava anche ad altre armi senza quell’abilità

Modificato l’effetto visivo dell’incantesimo Forma invisibile

Eliminato il set di armature robuste dal gioco che era ottenibile erroneamente nella patch precedente

Risolto un bug per il quale alcuni NPC ostili rilasciavano un rimedio sbagliato

Risolto un bug che causava la riproduzione di effetti sonori errati in alcune situazioni

Risolto un bug per il quale l’animazione visiva e le hitbox non venivano visualizzate correttamente su alcune mappe

Risolti bug che causavano visuali e comportamenti errati per alcuni nemici

Risolto un bug che causava un parametro statistiche errato per alcune armature

Correzioni di testo

Altri miglioramenti delle prestazioni e correzioni di bug

Ci sono stati infine dei bilanciamenti vari che riguardano alcuni valori di oggetti, armi e scudi, così come alcuni dettagli legati a delle abilità e magie specifiche.