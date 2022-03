Spider-Man: una scena cancellata apre al ritorno degli altri Peter Parker?

Una scena cancellata di Spider-Man: No Way Home lascerebbe le porte aperte agli Spider-Man di Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Mentre attendiamo l’arrivo il 12 aprile della versione Home Video di Spider-Man: No Way Home, terzo film dedicato all’Uomo Ragno del Marvel Cinematic Universe (interpretato da Tom Holland), una scena lascia la porta aperta agli altri due Spider-Man/Peter Parker di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

La scena cancellata in questione, presente nella versione digitale Home Video (ma probabilmente ci sarà anche in quella fisica) vedrebbe in una scena specifica una risposta che fa intendere ad un possibile futuro per il magnifico trio di Peter Parker.

Spider-Man: No Way Home, una porta aperta per gli altri Peter?

Ovviamente la scena in questione si trova verso la fine del film (almeno per quanto riguarda la collocazione temporale), e per questo vi chiediamo di fermarvi nella lettura se non volete spoiler sulla parte finale del film.

In una scena finale, quando il Peter di Tom Holland saluta gli altri due, una linea di dialogo nella scena cancellata è diversa: il Peter di Garfield infatti risponderebbe “Sai dove trovarci”, il che significa che con tutta probabilità potremmo rivedere in futuro questo magnifico trio (magari con qualche ospite extra?).

Parlando proprio di un ritorno, Garfield ha detto che sarebbe più che felice di tornare nei panni di Peter Parker/Spider-Man, visto che “c’è ancora qualcosa di unico e strano e inaspettato da fare, non so ancora cosa ma sicuramente potremmo trovarlo e sarebbe fantastico”.

Certo è che si tratta di una scena cancellata, e spesso queste vengono tolte anche per evitare alcune scelte di trama: magari la cancellazione è stata proprio fatta per non dare false aspettative, oppure semplicemente la risposta di Andrew Garfield è stata spontanea, e quindi tolta dal montaggio finale. Oppure potremmo davvero avere in futuro un nuovo film dove Tom Holland con il suo Spider-Man va a chiedere aiuto (o aiutare) gli altri due.