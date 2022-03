Spider-Man: No Way Home, dove vederlo in streaming e home video

Spider-Man: No Way Home sta per arrivare in Home Video, mentre già è disponibile in Digital Home Video: scopriamo dove vederlo in streaming.

Qualche mese fa Spider-Man: No Way Home ci ha fatto sognare al cinema con un’avventura nel multiverso ricca di personaggi presi dagli altri film dedicati a Peter Parker e al suo alterego mascherato. Ora il film si prepara a fare la stessa cosa in streaming (già disponibile) e in formato fisico.

Spider-Man: No Way Home arriverà in DVD, Blu-ray e 4K il 12 aprile: su Amazon è già disponibile il preordine della versione classica Blu-ray a 19,99 euro, della versione 4K a 29,99 euro o anche nella versione DVD, a 15,99 euro. Se non riuscite ad attendere questo mese di distanza però, c’è da sapere che il film è già disponibile in Digital Home Video su alcuni servizi streaming.

Spider-Man: No Way Home, ecco dove vederlo in streaming

Se quindi non vedete l’ora di vedervi il film con Tom Holland, terzo della serie dedicata allo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, allora ci sono dei servizi che permettono di noleggiarlo o acquistarlo e vederlo nella massima definizione.

Spider-Man: No Way Home è disponibile su Apple Plus TV al prezzo di 16,99 euro, costo non basso ma che comunque ha un senso visto che è appena uscito; se invece siete avvezzi ad altre piattaforme, sappiate che potete trovare il film anche su Prime Video, Chili e Rakuten TV: il prezzo è sempre 16,99 euro, ma se siete disposti a vederlo in Standard Definition (quindi non in Alta Definizione) potreste risparmiare qualche soldo.

Vi ricordiamo che anche se Prime Video fa pagare un abbonamento (ma se non lo avete mai fatto, potete iscrivervi e fare un test gratuito di 30 giorni), il film va comunque pagato rientrando nei contenuti premium.

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.