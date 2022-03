Apple: prepariamoci alla più grande rivoluzione di sempre

Grazie al tipster xleaks7 possiamo vedere una nuova serie di render che raffigurano il futuro iPhone 14 Pro di Apple.

Mancano ancora diversi mesi al debutto della nuoa serie iPhone 14, anche se sul web impazzano i rumor. Ogni giorno, di fatto, spuntano nuove indiscrezioni e leaks di vario genere e gli utenti stanno impazzendo da tempo.

Quasi ogni giorno, riceviamo nuove fughe di notizie su questi terminali o di queta line-up. Ora, a tal proposito, vediamo dei nuovi render creati da un tipster @xleaks7 (David Kowalski).

Apple rivoluzionerà la sua line-up iPhone 14

Grazie a questi disegni 3D possiamo vedere come apparirà il modello Pro. Come possiamo vedere dalle immagini, l’upgrade più grande sarà sicuro relativo al pannello frontale che non presenterà il notch. Al suo posto troveremo infatti un foro e una pillola.

Curiosamente, dopo tanti anni, vedremo l’addio ufficiale della tacca introdotta con la serie X, ma attenzione. I modelli base della serie (vanilla e Max) presenteranno il medesimo disegno stilistico visto con iPhone 13.

Sulla gamma Pro vedremo il famigerato Face ID incastonato nella pillola, mentre sulla line-up vanilla sarà nel notch. Le cornici saranno simmetriche e strette su tutti i lati e tutti gli schermi saranno OLED LTPO.

Posteriormente, non ci saranno sensori a filo con la scocca ma dovrebbero presentare lo stesso tre ottiche, con dual flash LED e sensore LiDAR.

Here's my complete look of upcoming #Apple #iPhone14Pro in gorgeous gold color (renders + 4K video). Thanks to my old friends from Pigtou – https://t.co/iujf9ihsRc Enjoy guys! pic.twitter.com/GwiypVluUS — xleaks7 (David Kowalski) (@xleaks7) March 18, 2022

Sul frame laterale però, non vedremo cambiamenti: i tasti rimarranno simili a quelli visti con la serie attuale. Ci sarà sempre il bilanciere del volume, il muto, lo slot per la SIM, il pulsante per l’accensione e in fondo, porta Lightning e speaker al seguito.

Non ci sarà più il modello Mini, ma solo due da 6,1 pollici e due Max da 6,7 pollici, uno Pro e uno non Pro. Il motivo dell’assenza del Mini è da ricercare nelle scarse vendite ottenute dalla mela in questi due anni.

Dulcis in fundo, solo la serie Pro avrà il SoC aggiornato (M1 o A16 a 4 nanometri); gli altri device invece, presenteranno una versione modificata dell’A15.