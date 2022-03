Honor: nuovi smartphone di fascia media a fine marzo

Honor svelerà presto dei nuovi smartphone di fascia media durante un evento speciale che terrà il prossimo 29 marzo 2022; ecco cosa aspettarci.

Secondo quanto si apprende, l’ex sub brand Honor ha appena comunicato che svelerà nuovi telefoni durante un evento speciale il prossimo 29 marzo 2022. All’interno dello show, l’azienda parlerà anche dei progressi ottenuti finora.

Ad oggi, non sappiamo quale device voglia annunciare la compagnia. Secondo alcune fonti interne del settore, sembra che la società voglia rilasciare device entry level e midrange per i paesi internazionali.

Honor: cosa aspettarci dall’evento di marzo?

Probabilmente, faremo la conoscenza dei nuovi Honor X9 5G, X8 e X7. Si dice che l’Honor X8 verrà presto annunciato in Cina. Vanterà un processore Snapdragon 680, un pannello Full HD+ da 6,7 ​​pollici (1080×2388 pixel), 6 GB di RAM e storage da 128 GB. Anteriormente invece, troveremo uno snapper selfie da 16 megapixel e una quad camera così ripartita (64 + 5 + 2 + 2 megapixel) sul posteriore. Ad oggi, non abbiamo dettagli sugli altri terminali in arrivo. Non di meno, possiamo aspettarci degli auricolari premium e altri gadget.

Nelle news correlate, Honor ha svelato il cameraphone più rivoluzionario di sempre: si chiama Magic 4 Ultimate Edition e sarà in vendita entro la fine dell’anno e in due colorazioni esclusive: bianco e nero.

È dotato di un pannello OLED LTPO da 6,81 pollici e refresh rate variabile da 1 a 120 Hz. Lo schermo occupa il 93,0% del pannello anteriore e sotto la scocca troviamo un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, GPU Adreno next-gen e modem 5G. Coadiuva il tutto, un modulo RAM da 12 GB con storage da 512 GB.

Non manca il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2, il fingerprint on display, il modem NFC e la porta USB Type-C 3.1. Supporta la fast charge da 100W sulla batteria da 4600 mAh.