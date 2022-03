Samsung: il CEO si scusa per lo scandalo del GOS

Il VP e CEO di Samsung ha appena ammesso pubblicamente delle scuse formali in merito alla controversia del GOS che sta colpendo i flagship del brand.

Secondo quanto riferito, sembra che il dirigente di Samsung abbia appena ammesso le proprie colpe in merito allo scandalo del GOS. Sappiamo che proprio in queste settimane, la compagnia coreana è al centro di una vicenda che vede i suoi terminali di punta rallentati drasticamente a causa di un algoritmo software chiamato Game Optimizing Service.

Si è scoperto che l’azienda ha limitato oltre 10.000 applicazioni attraverso il sistema chiamato GOS; fra queste, troviamo app di terze parti, app Samsung, Google, giochi e non solo. Tra l’altro, questo è preinstallato in moltissimi device dell’azienda coreana, compresa. la gamma S22.

Samsung e lo scandalo del GOS: nuovi sviluppi

Tuttavia, il problema per cui è stata criticata è che le limitazioni escludevano i software di benchmarking; di contro, siti come Geekbench hanno deciso di bandire i top di gamma Samsung fino a data da destinarsi. Non solo smartphone però; il sito ha bandito anche il nuovissimo tablet premium, il Galaxy Tab S8 (e derivati).

Adesso però, la compagnia ha ammesso le sue colpe e ha riconosciuto ufficialmente il problema. A sua detta, il GOS serve per ottimizzare le prestazioni al fine di prevenire i riscaldamenti eccessivi dei processori dei flagship, non di meno, per aumentare l’autonomia dei telefoni.

In seguito alle prime segnalazioni, ha iniziato a distribuire patch risolutive sui terminali interessanti; i firmware in questione avevano lo scopo di annullare i limiti imposti dall’algoritmo.

Adesso però, nell’annuale riunione con gli azinisti, il CEO dell’azienda Jong-Hee Han ha pubblicato le proprie scuse ufficiali per lo scandalo in questione.

Ha anche promesso che presterà più attenzione al feedback dei clienti, ascoltandoli più spesso per evitare simili controversie e nuove problematiche.

L’update è arrivato in molte regioni e sarà interessante vedere quanto colpirà anche i modelli S22 (standard, Plus e Ultra). Come andrà a finire? Vi terremo aggiornati.