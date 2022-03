Apple Car: partnership con Porsche? Forse sì…

Secondo un rumor appena trapelato, sembra che Apple godrà del supporto di Porsche: ma cosa significa ciò? I due brand coopereranno?

Secondo quanto si apprende, sembra che ci possa essere a breve una partnership fra Porsche e il colosso di Cupertino in merito ad un progetto top secret. Potrebbe trattarsi dell’Apple Car?

Sappiamo da fonti del settore che la compagnia di Tim Cook e l’azienda leader nel settore delle vetture sportive si sono incontrate di recente per parlare della possibilità di realizzare un progetto in comunione.

Apple Car con Porsche? Calmi…

A dirlo è stato il CEO dell’azienda tedesca Oliver Blume, durante il solito meeting aziendale in cui ha parlato dei risultati della compagnia. La notizia della collaborazione con la mela viene invece da Reuters.

Di fatto, i numeri uno del brand sembra che si siano riuniti con i capi di Apple negli USA per parlare della possibilità di sviluppare insieme nuovi progetti congiunti. “Abbiamo già Apple CarPlay, lo espanderemo“,: queste sono le parole dell’AD Blume durante la videocall con gli azionisti. Notate che non viene fatta menzione alcuna con l’ipotetica smat car di cui tanto si parla.

Ad ogni modo, le due aziende sono spesso “sulla stessa lunghezza d’onda”, ma fare ipotesi al momento è da escludere. Non ci sono nuovi dettagli in merito.

Sicuramente, ogni notizia che esce adesso in merito all’Apple Car è degna di nota. Tutti noi ipotizziamo che la mela voglia collaborare con un grosso brand di automotive ma sembra che le trattative stiano fallendo una dopo l’altra. Non di meno, sono in molti a dire che tante risorse stanno lasciando la divisone di Apple per entrare in Tesla o compagnie rivali. Rumor dell’ultimo minuto: proprio in questa settimana abbiamo appreso che il team cardine del progetto auto della mela si è appena sciolto.

Per mantenere la roadmap di debutto prevista per il 2025 c’è ancora tempo, ma è presto per cantare vittoria. L’azienda deve sbrigarsi a ricongiungere la squadra creandone una da zero.

Fra le altre cose, sembra che il fornitore numero uno di Tim Cook, Foxconn, sia entrato nel business delle auto elettriche, ma ad oggi sembra improbabile che possa sostenere la produzione di una Apple Car. Vi terremo aggiornati.