Humble Bundle: arriva un pack per supportare l’Ucraina

Humble Bundle ha proposto un pacchetto di videogiochi (e non solo) per aiutare l’Ucraina: le cifre superano i 9 milioni di euro.

Humble Bundle si unisce al gruppo di aziende pronte ad aiutare l’Ucraina, e lo fa con un suo bundle dedicato totalmente alla beneficienza: si tratta di un pacchetto di 123 prodotti tra videogiochi, giochi di ruolo e tanto altro ancora, acquistabili per soli 36,39 euro.

Tutto il ricavato andrà in beneficienza: si tratta di prodotti che insieme arrivano al valore di 2.336,48 euro, una cifra astronomica per quello che viene dato, e se ci mettete che tutto viene devoluto in favore dell’Ucraina, allora c’è di mezzo anche il valore umanitario.

Humble Bundle: 123 prodotti a circa 36 euro per supportare l’Ucraina

Il pacchetto in questione propone una serie di giochi recenti, alcuni un po’ più datati ma comunque iconici, e qualche titolo indipendente di alta qualità. Nel pack troviamo anche libri dedicati ai videogiochi, manuali per i giochi di ruolo cartacei e tanto altro ancora, tutto in virtù del supporto che Humble Bundle vuole dare all’Ucraina.

Ecco la lista completa delle produzioni presenti nel pacchetto, che ricordo potrete acquistare per 36,39 euro.