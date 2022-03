PosteMobile lancia Super 20: 20 Giga a 4 euro al mese

PosteMobile lancia Super 20, che con 4 euro mensili propone 20 GIGA di navigazione e il traffico voce e SMS tariffato invece a consumo.

PosteMobile, l’operatore virtuale di telefonia mobile di Poste Italiane, ha lanciato una nuova offerta chiamata PosteMobile Super 20, che prevede 20 GIGA di traffico dati a 4 euro al mese, più quello voce e SMS tariffato invece a consumo. Ma vediamo meglio di capire nel dettaglio cosa propone la promozione.

L’offerta di PosteMobile Super 20

L’offerta PosteMobile Super 20 si compone di una combo di opzioni, visto che prevede l’attivazione del piano PosteMobile Unica New per le chiamate e gli SMS a consumo, insieme all’opzione Mobile 10 Giga per la navigazione internet. Ai GB inclusi in quest’ultima offerta, PosteMobile aggiunge poi un bonus di ulteriori 10 giga aggiuntivi, che vengono erogati entro 24 ore dall’attivazione della SIM per il primo mese, e a partire dal secondo mese contestualmente al rinnovo dell’offerta.

In questo modo, con un costo di 4 euro al mese, l’offerta PosteMobile Super 20 riesce a offrire agli utenti ben 20 Giga mensili di traffico internet in 2G e 4G, con velocità fino a 300 Mbps in download più, come anticipato prima, una tariffazione a consumo per il traffico voce e SMS.

Tra i servizi inclusi troviamo poi “Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212. L’offerta inoltre è valida per tutta la durata contrattuale e il cliente ha la massima libertà nella gestione della sua SIM. PIn tal senso può anche condividere i suoi GIGA anche con altri dispositivi, senza costi aggiuntivi. Per aderire all’offerta è sufficiente attivare una nuova SIM Ricaricabile, senza vincolo di portabilità, in tutti gli Uffici Postali oppure online e da canale telefonico.

La SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di credito telefonico incluso per attivazioni online e da canale telefonico. La SIM ha un costo di 15 euro e una ricarica minima di 5 euro di credito telefonico per attivazioni da Ufficio Postale. I giga non utilizzati nel mese non sono cumulabili con quelli del mese successivo. Superata la soglia di 20 giga previsti , entro il mese di validità dell’offerta, la navigazione internet sarà bloccata