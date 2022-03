The Witcher: confermato nuovo gioco in arrivo

Con un post che è sceso come un fulmine a ciel sereno, ieri CD PROJEKT RED ha rivelato di essere a lavoro su un nuovo capitolo di The Witcher: sappiamo ben poco sul gioco, visto che l’unica informazione rivelata è che sarà sviluppato su Unreal Engine 5.

Il medaglione mostrato nella foto non è quello del lupo visto nei tre videogiochi dedicati a Geralt, ma sembra più simile ad una lince (scuola di Witcher che non esiste nei romanzi) o al massimo ad un gatto (scuola di Witcher che invece è presente nel mondo creato da Andrzej Sapkowski).

Niente più Geralt di Rivia da quello che vediamo dalla foto, almeno questo si può dedurre: ambientare però il gioco nella stessa epoca permetterebbe di poterlo comunque incontrare, il che aprirebbe a molti “ospiti” da poter vedere e con cui collaborare nel corso delle varie missioni.

Parlando dell’utilizzo di Unreal Engine 5, Paweł Zawodny, CTO di CD PROJEKT RED, ha dichiarato:

Uno degli aspetti centrali della nostra trasformazione interna “RED 2.0” consiste in un maggiore focus sulla tecnologia, e la nostra cooperazione con Epic Games si basa su questo principio. Fin dall’inizio, non abbiamo preso in considerazione l’opzione più tradizionale dell’accordo di licenza; sia noi sia Epic lo vediamo come una partnership soddisfacente e duratura. Per CD PROJEKT RED, è vitale stabilire la direzione tecnica del nostro prossimo videogioco fin dalle fasi iniziali: in passato, abbiamo speso molte energie ad evolvere e adattare il REDengine ad ogni sequel. Questa cooperazione è entusiasmante, perché aumenta l’efficienza e renderà più favorevole la pianificazione dello sviluppo, oltre a fornirci l’accesso a strumenti tecnologici all’avanguardia. Non vedo l’ora di vedere i videogiochi che andremo a creare utilizzando Unreal Engine 5!