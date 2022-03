Elden Ring: pubblicata la nuova patch 1.03.2

Elden Ring si aggiorna di nuovo con alcuni bug fix e delle novità: ecco a voi la nuova patch 1.03.2, uscito nella giornata di oggi.

Elden Ring si è aggiornato oggi con una nuova patch: arrivata dopo la manutenzione di un’ora, questa è stata pensata non tanto per integrare nuove funzionalità o personaggi, bensì per sistemare alcuni bug che imperversavano nel gioco.

Questa patch è uscita per tutte le piattaforme di gioco, persino per PC, ed è stata pensata per andare a mettere a posto quegli ultimi problemi citati dai giocatori per avere un’esperienza di gioco totalmente pulita e fruibile.

Patch 1.03.2 di Elden Ring dedicata al bug fix

Ecco la lista completa di tutte le migliorie integrate da questa nuova patch 1.03.2:

Sistemato un bug che impediva ai giocatori di avanzare sulla questline di Nepheli Loux

Sistemato un bug che faceva morire il giocatore cercando di scendere da un punto vicino al Bestial Sanctum

Sistemato un bug che non faceva partire l’effetto Ash of War, Endure

Sistemato un bug in multiplayer che permetteva ai giocatori di teletrasportare e teletrasportarsi su punti sbagliati della mappa

Come potete vedere, si tratta di una seconda patch della 1.03, quindi non integra novità ai fini dell’esperienza di gioco, ma sistema solo la fruibilità generale e specifici errori.

Elden Ring continua incessantemente a battere record di vendita, con migliaia di giocatori che ogni giorno approdano nell’Interregno e intraprendono questa fantastica avventura. Yasuo Miyakawa, Presidente e CEO di BANDAI NAMCO Entertainment Inc, ha detto parlando del successo del gioco: