Unity: la demo Enemies impressiona per la fedeltà di capelli e pelle

Unity ha pubblicato la demo di Enemies per mostrare l’incredibile fedeltà digitale dei capelli e della pelle: il risultato è sbalorditivo.

Mentre la news relativa al nuovo capitolo di The Witcher ha mandato in visibilio milioni e milioni di fan della saga in tutto il mondo in quanto verrà realizzato con il potentissimo motore grafico Unreal 5, il team di sviluppo di Unity ha pubblicato la demo di Enemies in cui è possibile osservare l’incredibile foto realismo dei capelli e della pelle.

Gli avanzamenti del motore grafico RT3D (Real Time 3D) sono tali da rendere quasi indistinguibile le immagini digitali da un video di una persona in carne e ossa.

La demo di Enemies di Unity lascia senza parole: grafica al limite del foto realismo

La particolarità della demo è che ogni aspetto mostrato a schermo è calcolato in tempo reale. I movimenti dei capelli, le espressioni del volto, la fedeltà delle rughe e l’illuminazione mostrano quanta strada è stata fatta per raggiungere un livello di dettaglio che si sta spingendo sempre più in alto.

All’interno della demo di 2 minuti che trovate in calce alla news, il team di sviluppo del motore grafico ha riprodotto il modello 3D di una donna di mezza età: in questo caso Unity ha fatto affidamento a una pipeline 3D per la rappresentazione della peluria sul viso e anche della tecnologia Skin Attachment che comunica direttamente con la GPU per il rendering delle immagini.

Il risultato complessivo, al netto di qualche miglioramento ancora necessario per quanto riguarda il “movimento” dei capelli, è distante anni luce da quelli a cui siamo abituati oggigiorno nei giochi attualmente disponibili. La ricostruzione di ambienti e personaggi di tale dettaglio e in tempo reale è sbalorditiva, a maggior ragione se a tutto questo sommiamo anche i riflessi, ombre, giochi di luce, ray tracing e molto altro.

Unity non ha svelato quale hardware è stato impiegato per la realizzazione della demo, ma è lecito presumere che siano state adoperate le più potenti GPU RTX di Nvidia (molto probabilmente la serie GeForce RTX 3090).