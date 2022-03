Instagram migliora il feed grazie alle opzioni Preferiti e Seguiti

Novità importanti per Instagram, che lancia le funzioni per personalizzare meglio il feed. Da oggi, inoltre, tutti possono taggare prodotti commerciali,

Instagram continua a rimodellarsi per migliorare l’esperienza dei suoi utenti. Da poche ore, in tal senso, la piattaforma ha introdotto due nuove funzionalità per scegliere cosa vedere nel feed, ovverosia Preferiti e Seguiti.

Instagram, cosa cambia con Preferiti e Seguiti?

Il feed di Instagram è la pagina principale da cui si possono condividere contenuti, seguire altri profili, mettere like alle foto e ai video delle persone seguite, vedere i post suggeriti e altro ancora. Ebbene, con le nuove opzioni Preferiti e Seguiti diventa più semplice organizzare il flusso di notizie e immagini e scoprire i post più recenti delle persone che un utente segue. Per scegliere tra le due diverse modalità basta toccare il logo Instagram in alto a sinistra e selezionare quale visualizzare.

La modalità Preferiti, infatti, consente di creare una lista di persone formata dai migliori amici o dai propri creator preferiti. All’elenco si possono aggiungere fino a 50 account ed è possibile apportare modifiche in qualsiasi momento.

Le persone non verranno avvisate quando vengono aggiunte o rimosse da questa lista. Una volta selezionata la funzionalità, Instagram mostrerà quindi i post più recenti dei profili aggiunti in questo elenco, che verranno anche visualizzati più in alto nel feed tradizionale. Scegliendo l’altra caratteristica, cioè Seguiti, a essere mostrati saranno invece i post delle persone, appunto, seguite. Entrambe le opzioni, infine, mostreranno foto e video in ordine cronologico.