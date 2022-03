OPPO K10 è un nuovo battery phone a prezzo di mercatino

OPPO K10 è il nuovo smartphone economico del colosso cinese con una mega batteria da 5000 mAh e il SoC Qualcomm Snapdragon 680.

OPPO K10 potrebbe rappresentare la scelta più ideale per gli utenti alla ricerca di uno smartphone Android economico con una batteria di lunga durata, almeno da quanto apprendiamo dalla scheda tecnica che accompagna la presentazione del nuovo device di OPPO.

Uno sguardo attento alla scheda tecnica del device mette in risalto un hardware pensato per garantire una buona esperienza utente per chi punta al massimo risparmio e quindi a un rapporto qualità/prezzo di alto livello.

OPPO K10: caratteristiche e design

OPPO K10 si presenta con un design piuttosto comune per la fascia entry level di Android: display LCD da 6.59 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, cornici ottimizzate il giusto (ad eccezione del lato corto inferiore) e fotocamera punch hole con sensore da 16 MP.

Sotto la scocca colorata è presente il processore Qualcomm Snapdragon 680 con 6/8 GB di RAM, mentre per quanto riguarda la fotocamera posteriore registriamo la presenza di un sistema triplo con sensore principale Samsung JN1 da 50 MP con apertura f/1.8, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4.

La batteria, come annunciavamo in apertura, ruota attorno un modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W in grado di garantire molte ore di autonomia. Dotato di Android 11 con la personalizzazione ColorOS 11.1, lo smartphone di OPPO conta sulla connettività dual SIM 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS e jack audio da 3.5 mm.

Scheda tecnica

Display LCD da 6.59 pollici a risoluzione Full HD+ da 2412 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 90 Hz;

Processore Qualcomm Snapdragon 680 con 6/8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2 espandibile tramite microSD;

Fotocamera posteriore con sensore principale Samsung JN1 da 50 MP con apertura f/1.8, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera frontale con Sony IMX471 da 16 MP con apertura f/2.0;

Sensore di sblocco laterale, jack audio da 3.5 mm e speaker stereo;

Certificazione IP54;

Dimensioni: 164.4 × 75.7 × 8.4 mm;

Peso: 189 grammi;

Connettività Dual SIM (nano + nano + microSD), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0 e GPS/GLONASS/Beidou;

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W;

Android 11 con la personalizzazione ColorOS 11.1.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di OPPO sarà disponibile dal 29 marzo in India nelle colorazioni Blue Flame e Black Carbon ai seguenti prezzi:

6+128 GB a circa 180 euro al cambio;

8+128 GB a circa 200 euro al cambio.

Restiamo in attesa dell’eventuale disponibilità anche in Europa e nel nostro Paese.