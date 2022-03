Oscar 2022: come vedere i film in concorso su Fire TV Stick

Mentre si avvicina la notte degli Oscar 2022, vediamo 12 film in nomination che potreste vedervi in streaming con il Fire TV Stick.

Mentre si avvicina la notte degli Oscar, alcuni dei film in nomination sono disponibili sui più famosi servizi di streaming presenti in Italia, e tutti sono compatibili con il Fire TV Stick, dispositivo che potete trovare in tre versioni: Lite, Standard e 4K Max, pensati per fasce diverse ma con una compatibilità totale con le principali piattaforme.

Oscar 2022: 12 film da vedere in streaming

A proposito dei Ricardo (Prime Video) : il film con protagonisti Bardem e Kidman, ispirato alla serie anni ’50 I Love Lucy , è candidato a tre statuette: miglior attore (Javier Bardem), miglior attrice (Nicole Kidman) e miglior attore non protagonista (J.K. Simmons).

: il film con protagonisti Bardem e Kidman, ispirato alla serie anni ’50 , è candidato a tre statuette: miglior attore (Javier Bardem), miglior attrice (Nicole Kidman) e miglior attore non protagonista (J.K. Simmons). Il potere del cane (Netflix) : il film australiano che ha ricevuto ben 12 candidature, tra cui miglior film, miglior regista (Jane Campion) e miglior attore (Benedict Cumberbacth).

: il film australiano che ha ricevuto ben 12 candidature, tra cui miglior film, miglior regista (Jane Campion) e miglior attore (Benedict Cumberbacth). Dune (Prime Video – acquisto o noleggio) : l’ultimo adattamento cinematografico dei romanzi di Frak Hebert con Timothée Chalametè e Zendaya in lizza per 10 statuette quest’anno.

: l’ultimo adattamento cinematografico dei romanzi di Frak Hebert con Timothée Chalametè e Zendaya in lizza per 10 statuette quest’anno. West Side Story (Prime Video – noleggio) : l’adattamento del leggendario musical di Broadway diretto da Spielberg che ha ricevuto tante nomination, tra cui miglior film, miglior regia e altre cinque candidature.

: l’adattamento del leggendario musical di Broadway diretto da Spielberg che ha ricevuto tante nomination, tra cui miglior film, miglior regia e altre cinque candidature. É stata la mano di Dio (Netflix) : l’ultima pellicola di Sorrentino basata sulla sua adolescenza a Napoli, candidata come miglior film internazionale.

: l’ultima pellicola di Sorrentino basata sulla sua adolescenza a Napoli, candidata come miglior film internazionale. Una famiglia vincente – King Richard (Prime Video – acquisto o noleggio) : il film americano che racconta la storia del padre delle sorelle Williams, Venus e Serena, e della sua ossessione per il loro trionfo sportivo. Candidato a sei nomination.

: il film americano che racconta la storia del padre delle sorelle Williams, Venus e Serena, e della sua ossessione per il loro trionfo sportivo. Candidato a sei nomination. Don’t Look Up (Netflix) : la produzione Netflix candidata, tra le altre nomination, come miglior film.

: la produzione Netflix candidata, tra le altre nomination, come miglior film. Madres Paralelas (Prime Video – acquisto o noleggio) : l’ultimo lavoro di Almodóvar è nominato nella categoria miglior canzone originale e Penélope Cruz è nominata come miglior attrice protagonista.

: l’ultimo lavoro di Almodóvar è nominato nella categoria miglior canzone originale e Penélope Cruz è nominata come miglior attrice protagonista. Encanto (Disney+) : l’ultimo film della Pixar nominato come miglior film d’animazione, miglior colonna sonora e miglior canzone.

: l’ultimo film della Pixar nominato come miglior film d’animazione, miglior colonna sonora e miglior canzone. I Mitchell contro le macchine (Netflix) : la commedia per bambini candidata come miglior film d’animazione.

: la commedia per bambini candidata come miglior film d’animazione. Raya e l’ultimo drago (Disney+ e Prime Video – acquisto): il film ispirato al mondo di Kumandra, che racconta la convivenza tra umani e draghi, nominato come miglior film d’animazione.

Ricordiamo che per acquistare il Fire TV Stick potete andare direttamente su Amazon, dove troverete il dispositivo in tre versioni: Lite, Standard e 4K Max.