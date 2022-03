Fortnite: l’assenza di costruzioni sembrerebbe permanente

Come da poco emerso grazie a un leak, sembra che la modalità senza costruzioni di Fortnite Capitolo 3 Stagione 2 sia qui per restare.

La Stagione 2 del Capitolo 3 di Fortnite ha avuto modo di far discutere molti fan per via dell’assenza delle costruzioni, una feature fondamentale del gioco che fino a oggi l’ha reso iconico e diverso dalla maggior parte degli altri battle royale. Tuttavia, forse quasi come un vero e esperimento, Epic Games ha deciso di rimuovere il tutto con l’arrivo della seconda stagione del nuovo capitolo, contestualizzando tutto in base alla storia in continua espansione.

Nonostante molti non apprezzassero questo aspetto del gioco, non sono i fan che hanno chiesto a gran voce quando finalmente le costruzioni ritorneranno all’interno di Fortnite come meccanica principale, visto che l’esperienza risulta ora totalmente diversa, anche grazie all’aggiunta di alcune meccaniche di parkour.

Quando torneranno le costruzioni in Fortnite? Potremmo vedere due modalità

La risposta ufficiale dello sviluppatore non è ancora giunta e potrebbe farsi aspettare ancora per qualche settimana, ma c’è da dire che, come potete vedere nel Tweet presente qui di seguito, delle linee di dialogo leakate suggeriscono che la modalità in questione che disabilità completamente dal battle royale la possibilità di costruire potrebbe restare per diverso tempo.

Based on this set of audios it appears that the first 9 days of Chapter 3 – Season 2 will have building disabled, which explains why the no build LTM supports bot lobbies. https://t.co/XwdAyHbOOE — iFireMonkey (@iFireMonkey) March 20, 2022

Al momento non si tratta ancora di informazioni ufficiali, ma la teoria maggiormente gettonata riguarda la possibilità che Epic Games decida in futuro di introdurre due specifiche modalità, una con il pieno supporto alla costruzioni com’è sempre stato per tutte le modalità del gioco e una che richiede ai giocatori l’utilizzo del parkour e la necessità di padroneggiare ulteriori meccaniche al fine di ripararsi.

Non resterà quindi che attendere una risposta ufficiale da parte dello sviluppatore in merito al tutto, che potrebbe presentarsi magari nel giro di non molto tempo grazie a un nuovo evento pensato per reintrodurre la meccanica, o giungere solamente sul finire della nuova Stagione del Capitolo 3, che escluderebbe quindi in tal caso del tutto le costruzioni per circa tre mesi.