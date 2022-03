Motorola Edge S30: cambia nella sostanza, ma non nella forma

Il nuovo Motorola Edge S30 Champion Edition è un prodotto che, in Cina, ha riscosso un successo incredibile: sold out in soli dieci minuti.

Tutti pazzi per il nuovo Motorola Edge S30 Champion Edition: parliamo di una versione speciale dell’attuale Edge S30 arrivato in Cina mesi fa; le scorte su più portali sono andate Sold Out in soli 10 minuti.

Il nuovo Edge S30 Champion Edition è stato commercializzato da poche ore ma è già diventato un best seller; in pochi minuti ha ottenuto cifre di vendita impressionanti.

Motorola Edge S30: perché è eccezionale

Chen Jin, il direttore di Lenovo China, ha annunciato ciò con un post su Weibo affermando che il device ha venduto 10.000 unità in soli 10 minuti dal momento in cui è stato commercializzato. Inoltre ha suggerito che il telefono è stato venduto ad un ritmo elevatissimo e molte piattaforme hanno già esaurito le scorte.

Questo terminale, per chi non lo sapesse, è una versione “pompata” dell’Edge 30 standard lanciato il 21 dicembre. Putroppo da noi non è ancora arrivato ma potrebbe giungere in commercio nei mesi a venire. La particolarità risiede nei 12 GB di RAM LPDDR5 e nei 512 GB di storage UFS 3.1. Oltre a ciò, è identico al modello vanilla.

Quanto costa? Secondo quanto riportato online, ha un prezzo di 2.499 Yuan (circa $ 392) ed è super vantaggioso: sotto la scocca c’è l’ammiraglia dell’anno scorso di Qualcomm, lo Snapdragon 888 Plus. Presenta uno schermo LCD FHD+ da 6,8 pollici con refresh rate da 144 Hz.

Sul fronte fotografico, è presente un modulo a tripla camera che racchiude un sensore principale da 108 MP, una lente ultrawide da 13 MP e una da 2 MP. Non di meno, troviamo una batteria da 5.000 mAh con fast charge da 33 W. Presente anche Android 12 con skin My UI 2.0.

Curiosamente, lo stiamo ancora aspettando: non sappiamo quando arriverà da noi, ma ipotizziamo che un suo debutto non sia poi così lontano. Forse lo vedremo ad aprile, anche se, con buona probabilità del caso, potrebbe venir annunciato in tarda primavera, magari durante l’evento di lancio del Frontier. Staremo a vedere.