One Piece Odyssey: annunciato il nuovo RPG a turni

One Piece Odyssey è stato annunciato in giornata: il nuovo RPG a turni dedicato al famoso manga arriverà entro quest’anno.

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ha annunciato nella giornata di oggi il nuovo gioco dedicato alla ciurma di Cappello di Paglia: One Piece Odyssey è il nome, sarà un RPG a turni e arriverà quest’anno per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Il gioco arriverà durante i festeggiamenti del 25esimo anniversario del manga e sarà una storia originale ma allo stesso tempo salda allo stile di One Piece, amato da migliaia e migliaia di fan in tutto il mondo, Italia compresa.

One Piece Odyssey sarà un RPG a turni

Particolare la scelta di rendere questo gioco un RPG a turni, cosa che fino ad oggi non era stata presa in considerazione per il brand: di solito infatti si trattava sempre di musou dalla forte componente esplorativa, ma legati al combattimento action. Di recente era stato creato un gioco con dinamiche open world e RPG più marcate, ma ora la Software House abbandonerà definitivamente l’azione per un combattimento più tattico.

Durante il loro viaggio, la ciurma di Cappello di Paglia guidata da Monkey D. Luffy è inghiottita in un’enorme tempesta e finisce su una lussureggiante isola misteriosa, ognuno separato dagli altri e con la Thousand Sunny completamente distrutta. L’equipaggio si mette quindi in viaggio attraverso un avventuroso percorso pieno di meraviglie della natura, potenti nemici e strani incontri con gli abitanti dell’isola. I giocatori dovranno lavorare con Luffy e i membri della ciurma per poter salpare nuovamente!

Adio, il personaggio originale del gioco, e i mostri che abitano il mondo di gioco sono stati disegnati con la cooperazione di Eiichiro Oda, autore di One Piece. Katsuaki Tsuzuki, Producer di BANDAI NAMCO Entertainment Inc., ha detto: