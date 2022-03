iPad Pro con M2 e MagSafe arriverà in autunno, pare

L’iPad Pro di nuova generazione dovrebbe essere lanciato in autunno e si dice che disporrà, probabilmente, del SoC M2 e della ricarica MagSafe.

Secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, il nuovo iPad Pro di Apple con processore “M2” e ricarica MagSafe potrebbe arrivare fra pochi mesi, presumibilmente in autunno.

A ribadirlo, come detto, è Gurman nella sua ultima newsletter “Power On“; l’uomo suggerisce che i modelli di prossima generazione di tablet di punta di Cupertino presenteranno dei grossi cambiamenti fuori e dentro la scocca. Non dovremmo assistere però, ad un drastico cambio di design.

iPad Pro: cosa sappiamo del nuovo dispositivo?

Il giornalista ha ipotizzato che è lecito aspettarci i nuovi modelli in arrivo nel prossimo autunno, considerato che finora non abbiamo visto i device next-gen. Durante l’evento Peek Performance infatti, la mela non ha svelato nuovi terminali di punta. Si è focalizzata sui midrange (sia sul fronte tablet che smartphone) e sui computer dalle alte prestazioni.

In passato poi, Gurman ha suggerito che l’OEM di Cupertino stava pianificando “il debutto di una pletora di device” per l’autunno di quest’anno anno, e il suddetto rumor alimenta di fatto, le aspettative.

Sui nuovi iPad premium però, le voci sono contrastanti; si pensava che questo modello non avrebbe presentato la ricarica wireless, ma adesso si scopre che godrà dell’inedita tecnologia MagSafe charging già vista su iPhone 12 e 13.

Il nuovo modello di punta poi, dovrebbe presentare il chipset Apple Silicon M2, un nuovo processore con una CPU da 8 core e una GPU più performante a 9 e 10 core. Il SoC dovrebbe essere realizzato secondo un nodo architettonico a 4 nanometri da TSMC ma si pensa anche che questa piattaforma la vedremo presto sui prossimi laptop entry-level della gamma, il MacBook Air e il Pro da 13″.

Esteticamente poi, la ricarica MagSafe dovrebbe essere allocata sotto il logo centrale che, secondo i rumors, dovrebbe essere costruito in vetro. Non mancherà poi un pannello ProMotion fino a 120 Hz ma lo schermo miniLED sarà un’esclusiva della versione da 12.9 pollici. Staremo a vedere.