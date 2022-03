Elden Ring: esiste un settimo finale nascosto

Elden Ring ha un settimo finale nascosto, emerso in rete grazie a un utente, il quale ha mostrato la cutscene dei contenuti rimossi

Nel corso delle ultime settimane, abbiamo visto i fan di Elden Ring impazzire per moltissimi fattori del gioco, e anche i finali presenti non hanno che portato i giocatori ad apprezzare maggiormente l’esperienza targata FromSoftware. Come di recente emerso però, i sei finali disponibili presenti sono stati arricchiti da una settima scelta, con lo YouTube Garden of Eyes che ha avuto modo di scoprire questo interessante segreto.

Si parla nello specifico del settimo finale, il quale sarebbe stato rimosso da parte della compagnia per qualche motivo, forse pronto a essere aggiunto nuovamente grazie a dei nuovi contenuti.

Elden Ring ha un settimo finale segreto

Come potete vedere nel video presente qui di seguito, il filmato del finale in questione è stato ritrovato nella sua interezza, e permette quindi di scoprire qual è stata la scelta che lo sviluppatore ha valutato per un certo periodo. Ovviamente, è bene fare attenzione agli spoiler per via della possibilità di scoprire in anticipo alcuni contenuti sull’esperienza soulslike nel caso in cui non si sia abbia avuto ancora modo di completare la storia nella sua interezza.

Evitando di fare spoiler in merito ai contenuti del filmato e a come il finale segreto di Elden Ring si svolge, ci teniamo a specificare che questo si sarebbe dovuto proporre proprio assieme agli altri, nel momento in cui si ha modo di scegliere uno di quelli presenti.

Non è chiaro se all’effettivo i contenuti del finale segreto di Elden Ring siano da considerare come pezzi della lore di gioco, in quanto gli sviluppatori potrebbero aver rimosso il tutto proprio per evitare che questi facessero parte della storia. Staremo a vedere se quanto anticipato risulterà veritiero nel caso in cui lo sviluppatore avrà modo di parlare di nuovi contenuti pronti ad arricchire la storia di gioco, di cui al momento non è presente ancora alcun tipo di notizia.