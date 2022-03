No, non ci sarà un iPhone con Touch ID in-display (per ora)

Un iPhone dotato di lettore per le impronte Touch ID posto sotto lo schermo potrebbe non essere presentato prima di due anni: a dirlo è l’analista Kuo.

Secondo Ming Chi Kuo, l’iPhone con sensore Touch ID posto sotto lo schermo non arriverà nel corso dei prossimi due anni. Probabilmente, questa feature non apparirà su un terminale ancora per molto tempo.

A riportare questa indiscrezione ci pensa il noto analista Kuo in un post pubblicato su Twitter. Di fatto, in una nota pubblicata diversi mesi or sono (precisamente, a settembre 2021), l’uomo aveva suggerito che l’OEM di Cupertino avrebbe svelato un nuovo melafonino con fingerprint on-screen nella seconda metà del 2023. Adesso però si legge che questo potrebbe non avvenire mai.

iPhone con fingerprint in-display: non per ora

“In precedenza avevo previsto che gli iPhone avrebbero supportato il rilevamento delle impronte digitali sotto il display/Touch ID non prima del 2023“: queste sono state le parole scritte da Ming-Chi Kuo, analista di TF International Securities.

Ha aggiunto poi: “L’ultimo sondaggio indica che i nuovi iPhone nel 2023 e nel 2024 potrebbero non adottare Touch ID sotto il display. Face ID con una maschera su iPhone è già un’ottima soluzione biometrica“.

I previously predicted iPhones would support under-display fingerprint sensing/Touch ID in 2023 at the earliest. But the latest survey indicates new iPhones in 2023 & 2024 may not adopt under-display Touch ID. Face ID with a mask on iPhone is already a great biometrics solution. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 30, 2022

Sappiamo anche che Apple ha testato un fingerprint on-screen per alcuni modelli dello scorso anno, secondo quanto si legge sia da una notizia segnalata da Joanna Stern del Wall Street Journal che da Mark Gurman di Bloomberg. Tuttavia, pare che l’OEM di Cupertino abbia deciso di non continuare con la suddetta idea.

Perché sarebbe comodo un Touch ID?

Certamente, una soluzione come quella ipotizzava (lettore per le impronte sotto lo schermo) sarebbe stata utile durante i periodi più buii dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, ma abbiamo visto due proposte nel mentre: in primis, la possibilità di sblocco del device mediante Apple Watch, in secondo luogo poi, iOS 15.4 ha introdotto la possibilità di sblocco del device anche con maschera sanitaria nel mentre.

In futuro, potremmo avere un iDevice dotato di Face ID e Touch ID in-display, ma per il momento non sembra che ciò possa accadere. Meglio non sperarci, dunque.