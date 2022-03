OnePlus 10 Pro UFFICIALE: tanta sostanza e fotocamere da paura

Pete Lau ha finalmente svelato anche in Europa il nuovissimo OnePlus 10 Pro: scopriamo tutte le caratteristiche di questa fantastica ammiraglia.

OnePlus 10 Pro è appena stato lanciato in Europa, India e Nord America. Trattasi di un flagship con Snapdragon 8 Gen 1, schermo AMOLED da 120 Hz, fast charge cablata da 80W e molto altro ancora: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Dopo tante indiscrezioni, finalmente ci siamo: la compagnia di Pete Lau ha tolti i veli alla nuova ammiraglia, svelata attraverso un evento speciale all’interno del quale sono state annunciate le nuove OP Bullets Wireless Z2 e la versione Radiant Silver delle Buds Pro.

OnePlus 10 Pro: tutto quello che c’è da sapere

Partiamo subito dal prezzo: 919 per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. A 999€ invece, si trova la variante con 12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria integrata di tipo UFS 3.1.

È una delle poche ammiraglie ad essere dotata di Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Ci sono tre sensori Hasselblad, il Dolby Atmos, la fast charge e non solo. Per coloro che lo preordineranno, ci sono in omaggio le OnePlus Buds Pro. Arriverà in commercio il prossimo 5 aprile.

Anteriormente, dispone di uno schermo 2K AMOLED di tipo LTPO 2.0 da ben 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz. Completa il tutto il Corning Gorilla Glass Victus, l’HDR10+, la risposta al tocco fino a 480 Hz e c’è un foro per la selfiecam. Non manca la finitura in vetro opaco per la back cover, il coprilente in ceramica nanocristallina 3D e il frame laterale in metallo.

Come detto, a tenere le luci accese troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno; arriverà con un fingerprint in-display, Dolby Atmos e audio ad alta risoluzione. Presente un motore lineare sull’asse X, gode della certificazione IP68 e molto altro ancora.

Il telefono presenta la skin OxygenOS con Android 12 pronto all’uso. La batteria è da 5000 mAh con fast charge da 80W (in alcune parti del mondo invece, da 65W). Non manca la wireless charging da 50W e la reverse charge.

Fra le altre cose, troviamo il modem 5G, il modulo 4G LTE, il Bluetooth 5.2, il GPS, l’NFC, il Wi-Fi 6E e la porta USB Type C per la ricarica e la sincronizzazione dei dati. Queste le sue misure: 163 x 73,9 x 8,55 mm, mentre il peso è di 200,5 grammi.

Comparto fotografico by Hasselblad:

Sony IMX789 da 48 MP con flash LED, apertura f/1.8 e OIS;

ottica ultra wide da 50 MP con angolo di visuale di 150 gradi;

teleobiettivo da 8 MP con f/2.4 diaframma, OIS e zoom ottico 3,3x.

Snapper selfie Sony IMX615 da 32 MP per selfie e chat video.

Grazie alla “Hasselblad Pro di seconda generazione” si può godere del supporto per la fotografia RAW a 12 bit, il RAW+, il Fisheye, la possibilità di gestire manualmente i parametri di scatto e c’è il profilo colore LOG per i videomaker del domani.