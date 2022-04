Alexa tra i brand più amati dagli utenti italiani

Alexa premiata ai Best Brands 2022 come migliore Marca prodotto sia dal punto di vista economico che della relazione emotiva con il consumatore.

Alexa è sempre più apprezzata dai consumatori italiani. A rivelarlo è la classifica Best Product Brand dell’anno di Best Brands, il premio lanciato da Serviceplan e GfK che riunisce tutto il gotha delle Marche italiane, giunto alla sua settima edizione in Italia. In questi anni Best Brands si è affermata come un osservatorio privilegiato per capire il mercato italiano.

Alexa, la più amata dagli italiani

Nella Serata di Gala del 31 marzo si è scoperto quali sono le Marche realmente preferite dagli Italiani nelle categorie: tra i primi dieci classificati nella categoria Best Product – il premio alla migliore Marca prodotto sia dal punto di vista economico e commerciale, sia dal punto di vista della relazione emotiva con il consumatore – troviamo proprio Alexa, a dimostrazione del fatto che l’assistente vocale è sempre più parte integrante delle famiglie in Italia.

“L’obiettivo di Amazon è continuare a rendere la tecnologia di Alexa sempre più utile, divertente, trasparente e accessibile, al fine di semplificare la vita quotidiana delle famiglie in Italia”, scrive in una nota l’azienda.

L’assistente vocale di Amazon appartiene dunque a quei brand capaci di innovare, di crescere “riducendo gli impatti, di distribuire prodotti, servizi e benessere sociale, costruendo nel tempo l’asset fondamentale: una reputazione fondata su un coerente sistema valoriale e sulla volontà di comunicare il recepimento e la diffusione di nuovi stili di consumo. Per azionare questi nuovi paradigmi fondamentale risulta l’emozione, forza empatica e propulsiva capace di abilitare scelte di consumo orientate al raggiungimento di un bene comune”.