Netflix, 5 serie TV da non perdere ad aprile 2022

Ecco le migliori serie TV Netflix di aprile 2022: dagli ultimi episodi di Ozark 4 alla novità Heartstopper.

Netflix ha in serbo sorprese interessanti per i suoi abbonati ad aprile 2022. Per quanto riguarda le serie TV in arrivo questo mese, infatti, sono previste novità accattivanti ma anche grandi ritorni!

Quali sono, quindi, le 5 serie TV Netflix da non perdere ad aprile 2022? In questo articolo abbiamo raccolto quelle che bisognerebbe assolutamente vedere!

Le migliori serie Netflix di aprile 2022

Dagli episodi conclusivi dello show incentrato sulla famiglia Byrde a una nuova produzione con protagonisti degli studenti a caccia di risposte, ecco i contenuti da non lasciarsi sfuggire questo mese.

L’ultimo bus del mondo

Il 1 aprile, il colosso dello streaming lancia una serie che mescola azione, mistero e situazioni adolescenziali, sullo sfondo di un pianeta messo in ginocchio dai robot. Il visionario imprenditore Dalton Monkhouse, infatti, sta per presentare la sua linea di automi che hanno il compito di ripulire il mondo quando qualcosa va storto: le macchine iniziano a eliminare le persone, e un gruppo di studenti che assisteva alla manifestazione riesce a scampare alla morte rifugiandosi sul pullman che l’aveva condotto fin lì. Così, i giovani si ritroveranno a esplorare ciò che resta del pianeta viaggiando sull’autobus che dà il titolo allo show. L’ultimo bus del mondo, appunto.

Anatomia di uno scandalo

Il 15 aprile è il turno di una miniserie antologica sviluppata da David E. Kelley (Big Little Lies, Big Sky) e Melissa James, che porta sul piccolo schermo la storia di un potente politico e di sua moglie, le cui vite si sgretolano quando segreti scandalosi emergono. Lui è ministro in Parlamento, l’avvocato Kate Woodcroft è sul suo caso e l’accusa che muove nei suoi confronti minaccia di intaccare Westminster, il suo matrimonio e la sua stessa stima personale. Insomma, coloro che adorano i legal drama avranno pane per i loro denti.

Hiyama Kentaro è Incinto

La scommessa di questo mese, disponibile dal 21 aprile, è la serie live-action tratta dal controverso manga di Eri Sakai. Come lascia intuire il titolo stesso, Hiyama Kentaro è Incinto, narra della gravidanza portata avanti da un uomo. Un evento assolutamente inaspettato per il pubblicitario di successo protagonista delle vicende, ritrovatosi a vivere una situazione che non avrebbe mai pensato di sperimentare. Così, tra disuguaglianze sociali e ingiustizie, dovrà ricorrere a tutte le sue qualità per superare i numerosi intoppi, anche quando la situazione rischierà di sfuggirgli di mano.

Heartstopper

Il 22 aprile raggiunge il servizio di streaming la serie britannica intitolata Heartstopper, tratta dagli omonimi romanzi grafici. La storia di segue le vicende di Nick Nelson, giovane che stringe amicizia con un ragazzo gay della scuola, Charlie Spring. Il rapporto tra i due diventa sempre più forte e significativo, finché non scocca la scintilla e la storia si trasforma in un racconto emozionale di grande impatto.

Ozark 4 (Parte 2)

Il mese si chiude con la seconda parte dell’ultima stagione di Ozark, che metterà la parola “fine” alla (s)piacevole avventura professionale della famiglia Byrde, ritrovatasi a riciclare denaro per un cartello di droga messicano. La season finale è stata divisa in due parti, la cui prima è già disponibile nel catalogo e spiana la strada a un grande epilogo. I fan si aspettano dunque di scoprire se la famiglia Byrde riuscirà a uscirne pulita e unita, dopo tutto ciò che ha dovuto affrontare nelle precedenti puntate. Vederla portare a compimento il cammino costruito negli ultimi anni sarà sicuramente una grande soddisfazione per gli appassionati di questa bellissima serie, i cui ultimi episodi saranno disponibili dal 29 aprile.

